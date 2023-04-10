بشرى شعبان



توجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي بالشكر إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح على إعادة تكليفها في الوزارة، متمنية ان تكون على قدر الثقة الممنوحة لها.



ودعت البغلي الله عز وجل التوفيق في استكمال ما بدأته من مشاريع تطويرية في وزارة الشؤون ومنها مشاريع تنظيم العمل التعاوني، لاسيما من جهة توفير فرص عمل للشباب الكويتي، والتوسع بدعم مشاريع الشباب الوطنية وكافة المنتجات الوطنية والزراعية وفتح منافذ بيع دائمة لعرض منتجاتهم بالتعاون مع اتحاد الجمعيات.



كما أشارت البغلي إلى ان من أولويات عملها في المرحلة المقبلة كذلك تنفيذ كل القوانين والقرارات الخاصة بحماية الأسرة والتوسع في الحملات التوعوية لمواجهة كل المخاطر التي تهدد المجتمع، إضافة إلى العمل على تسكين الشواغر في الجهات التي تقع تحت مسؤوليتها ومعالجة كل ملاحظات الجهات الرقابية، والتوسع بالخدمات التي تهم الفئات الاجتماعية المختلفة والإسراع بتنفيذ المشاريع، مؤكدة على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التطور المنشود بالعمل.