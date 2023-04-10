مبارك الخالدي



أكد النصر جدارته في البقاء في الدورى الممتاز بعد فوزه المثير علي الجهراء 2-1 في المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأول على ستاد مبارك العيار ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية " تفادي الهبوط " لدوري زين الممتاز.



وبهذا الفوز رفع "العنابي" رصيده الي 30 نقطة في صدارة الترتيب وبقي الجهراء المستمر هو الآخر في الدوري الممتاز على رصيده السابق 29 نقطة.



وشهدت المباراة خروج مدافع النصر عمرو ميداني بالبطاقه الحمراء في الدقيقة 88.



هذا وتقدم الجهراء بهدف ايساكا ابودو بالدقيقة 60 فيما أدرك التعادل البديل انس العوضات 83 بينما سجل هدف التقدم عبدالرحمن العنزي 93.



هذا وقد تفوق الجهراء الشوط الأول وكان الأكثر خطورة بعد امتلاكه لمنطقة وسط الملعب بينما عجز النصر عن مجاراته وعاني من تباعد الخطوط ولم يظهر الهداف محمد دحام بمستواه المعهود اذ كان التهديد الاول بتسديدة رودريغو القوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر للحارس فواز الدوسري 7 ومن كرة ثابته كاد يوسف الرشيدي أن يدرك المرمى لكن عارضة الدوسري تكفلت بالرد 21 كما علت رأسية الرشيدي المرمى في فرصة سانحه 37 وفي المقابل لم يشكل العنابي اي خطورة على مرمي الحارس بدر الصعنون.



وفي الشوط الثاني كانت الاثارة حاضره بتقدم الجهراء في التسجيل عبر مهاجمه ايساكا 60 لتتحول دفه اللقاء لمصلحه العنابي الذي اندفع بقوه إلى الهجوم واهدر جملة من الفرص السانحه قبل ان يدرك العوضات التعادل بتمركزه الجيد للكرة المرتدة من القائم الأيمن ليسكنها العوضات في المرمى 83، ومن ركلة ركنية ووسط غياب التغطية الدفاعية أرتقى عبد الرحمن العنزي ليودعها شباك الحارس بدر الصعنون 91 لتنتهي المباراة بفوز ثمين ومثير .