دعت وزارة الخارجية المواطنين الراغبين في السفر إلى إحدى دول "الشنغن" خلال موسم الصيف ضرورة التقدم للحصول على التأشيرة اللازمة قبل مدة كافية من موعد السفر لتلافي التأخير في عملية استصدار التأشيرات علما بأنه يمكن التقدم بطلب الحصول على تأشيرة الشنغن قبل موعد السفر بستة أشهر.



واكدت الوزارة على أهمية تقديم طلبات الحصول على تأشيرة "الشنغن" عبر المكاتب المعتمدة من قبل السفارات المعنية مع الالتزام بالموعد المحدد وتجنب التعامل مع وسطاء غير معتمدين من قبل السفارات لحجز موعد تقديم طلب التأشيرة وتقديم كافة المستندات والوثائق المطلوبة مع متابعة النشرات الدورية الصادرة من البعثات الديبلوماسية لدول الشنغن المعتمدة لدى الكويت بشأن الإجراءات اللازمة للحصول على التأشيرات.