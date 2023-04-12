استغلال كل المواقف المتاحة لاستيعاب المصلين والمتهجّدين بالعشر الأواخر ولا أريد أن يتأذى أحد في هذا الشأن

المصلون عندي بالدرجة الأولى في كل مساجد الكويت ولا بد من توفير الأجواء الإيمانية والروحانية المتميزة



أسامة أبوالسعود



في أجواء إيمانية وروحانية، أحيا العديد من مساجد البلاد العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وفي مقدمتها مسجد الدولة الكبير ومسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق وغيرهما من مساجد الكويت إحياءً لتلك الليالي المباركة والتماسا لليلة القدر.



بدوره، قام وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.عامر محمد الرطام بأول جولة تفقدية، حيث قام بزيارة مسجد الدولة الكبير، وأكد أن وزارة الأوقاف نجحت في إعادة تنظيم الصلاة واستقبال المصلين في المسجد الكبير خلال ليالي رمضان المبارك، بعد توقف دام قرابة السنوات الثلاث بسبب جائحة كورونا، مشيدا بجاهزية استعدادات المسجد الكبير لاستقبال المصلين في الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان الجاري.



وتوجه الوزير الرطام لمدير المسجد الكبير علي شداد ولجميع مديري المساجد بأن المصلين أمانة في أعناقنا، داعيا إياهم جميعا للاستعداد في حال هطول الأمطار وتوفير أقصى درجات الحيطة لتأمين المصلين خلال المطر.



ودعا وزير الأوقاف إلى استغلال كافة المواقف المتاحة لاستيعاب المصلين والمتهجدين في العشر الأواخر، مضيفا: «لا أريد أن يتأذى أحد من موضوع المواقف فهمّنا الأول والأخير أن يؤدي المصلون الصلاة بكل أريحية وفي أجواء إيمانية».



وشدد على ذلك قائلا: «المصلون عندي بالدرجة الأولى في كل مساجد الكويت ولابد من توفير الأجواء الإيمانية والروحانية المتميزة لهم، فخدمة بيوت الله شرف، وهذا أيضا ما كلفتنا به من القيادة السياسية».



وشكر الوزير الرطام في ختام جولته وزارات ومؤسسات الدولة التي تسهم في تنظيم هذه الليالي المباركة سواء من وزارة الداخلية أو وزارة الإعلام أو البلدية أو الطوارئ الطبية أو الهيئة العامة للشباب والمتطوعين من مختلف التخصصات لمشاركتهم في الإعداد والتنظيم والترتيب.



الرطام استقبل المهنئين بمكتبه في «العدل»



أسامة أبوالسعود



استقبل وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.عامر محمد الرطام بمكتبه في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المهنئين بمناسبة نيله ثقة صاحب السمو الأمير وتعيينه في منصبه الجديد. وحضر الاستقبال قياديو وزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وعدد من الجهات التي يشرف عليها الرطام.