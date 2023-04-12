قدم نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري سؤالا حول مواقع ردم النفايات المغلقة التابعة لبلدية الكويت في القرين، وجليب الشيوخ، وشمال الدائري السابع.



وقال المطيري في سؤاله: بالإشارة إلى قانون حماية البيئة 42 لسنة 2014 والذي تنص إحدى مواده على إلزام الجهات المعنية باسترجاع كل المرادم خلال سنة من تاريخ صدور القانون، فقد تسلمت إدارة شؤون البيئة التابعة للبلدية مواقع ردم النفايات في مناطق القرين، جليب الشيوخ، شمال الدائري السابع وذلك لتأهيلها نظرا لما تمثله من قيمة اقتصادية وبيئية وصحية، وقد وقعت البلدية عقد خدمات استشارية لدراسة تأهيل المواقع الـ 3 المذكورة من خلال مكتب محلي ومشاركة مكتب عالمي وتم الانتهاء من دراسة المشروع عام 2019، وعليه يرجى تزويدي بالآتي:



1- المهام الاستشارية التي تم تكليف المكتبين المحلي والعالمي بها والمتعلقة بمواقع ردم النفايات، والقيمة المالية في العقد المتفق عليه، وتزويدي بصورة من عقد الاتفاق.



2 - ما انتهت إليه دراسة مواقع ردم النفايات الثلاثة والخاصة بتأهيل هذه المواقع لتصبح صالحة للاستغلال.



3 - مساحة كل موقع من المرادم الثلاثة، مع تزويدي بالكروكيات التي توضح الموقع العام لكل منها.



4 - الإجراءات التي تمت على ضوء هذه الدراسة منذ عام 2019 حتى يومنا هذا.



5- البدائل وخيارات استغلال المرادم بعد تأهيلها.