قال مدير عام الهيئة العامة للشباب بالتكليف مشعل السبيعي ان برنامج أكاديميات كرة القدم التابع للهيئة يهدف الى إبراز المواهب الشبابية والنشء في الجانب الرياضي باعتبار الرياضة عنصرا مهما في بناء شخصية الشاب وصقلها.



وقال السبيعي في تصريح للصحافيين عقب حضوره ختام بطولة أكاديمية مراكز الشباب الرمضانية الأولى التي أقيمت مساء الاثنين بمركز شباب الشامية ونظمتها الهيئة على مدى 3 أيام ان الأكاديميات تعد حاضنات داعمة للشباب لتنمية مهاراتهم باللعبة.



وأشار إلى ان تعدد المساحات المتخصصة للنشء والشباب الرياضي الكويت ممثلة في الأكاديميات والأندية والاتحادات الرياضية يعد أمرا إيجابيا كونه يوفر خيارات أكبر لهم لممارسة رياضتهم المفضلة وقضاء أوقات فراغهم بما يفيدهم صحيا وجسديا ونفسيا، مؤكدا ان الهيئة لديها خطة متكاملة لتنمية الشباب الكويتي ومدرجة بالخطة الإنمائية للدولة في مختلف المجالات بالرياضة والعلوم والتكنولوجيا والفنون والآداب والمسرح والإعلام وصناع العمل والعمل التطوعي والعديد من المجالات.