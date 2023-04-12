ليلى الشافعي



أعلنت الهيئة العامة لشؤون القصر عن صرف مكافأة الاعمال الممتازة عن العام 2022 لنحو 700 من كوادرها ممن انطبقت عليهم الشروط والضوابط وكعنصر مهم في مواصلة تحفيز الكوادر الحريصة على التميز في أدائها وأعمالها.



وأكد مدير عام الهيئة بالإنابة م.حمد البرجس، أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا بتنمية قدرات وانتاجية كوادرها البشرية من خلال عدة وسائل، منها دورات التدريب والتأهيل المتنوعة التي بلغ عددها 73 دورة عام 2022 بمشاركة 470 موظفا، مشيرا الى أن تنمية وتطوير قدرات الموارد البشرية سيؤديان الى التيسير على المستفيدين من الرعاية والمراجعين من خلال برامج تطوير خدماتها وتسريع آليات العمل بالتركيز على الخدمات الأكثر طلبا مع تفعيل المزيد من الخدمات الالكترونية البالغ عددها 46 خدمة عبر الموقع الإلكتروني و36 خدمة عبر «سهل».



وأكد البرجس حرص الهيئة على تعزيز التواصل مع المراجعين عبر وسائل الاتصال المختلفة والتي تشمل الموقع الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والواتساب، وذلك للرد على استفساراتهم وتلبية طلباتهم وتقليل الاحتياج لمراجعة مقر الهيئة الرئيسي وفروعها المنتشرة في الأحمدي والجهراء وبرج التحرير وجليب الشويخ والقرين.