الكويت ستبقى من المانحين المهمين فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط



أسامة دياب



أقام القائم بالأعمال في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد غيديمناس فرانافيتشس غبقة للإعلاميين بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك لتقديم الشكر لهم على تعاونهم مع البعثة وإطلاعهم على خططها للفترة المقبلة بما في ذلك الاحتفالات بيوم أوروبا الشهر المقبل.



وأشاد فرانافيتشس بالعلاقات الممتازة بين الاتحاد الأوروبي والكويت، مشيرا إلى انهما عازمان على البناء على تلك العلاقات القوية التي تجلت في الاجتماع الإيجابي الذي عقد مؤخرا بين الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، بالإضافة الى المحادثة الهاتفية بين الأمين العام لجهاز العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي ستيفانو سانينو ونائب وزير الخارجية منصور العتيبي، مؤكدا ان الاتحاد الأوروبي حريص على الاستمرار في الحوار السياسي مع الكويت من أجل تبادل الآراء فيما يتعلق بالملفات الدولية والإقليمية، آملا ان يتم تنظيم الجولة القادمة للمشاورات في وقت لاحق من هذا العام.



ولفت فرانافيتشس إلى أن الاتحاد الأوروبي عمل بشكل بناء مع الكويت فيما يختص بالقضايا الإقليمية مثل سورية ومسيرة السلام في الشرق الأوسط، مؤكدا ان الكويت ستبقى من المانحين المهمين فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط، حيث رحب بمشاركة الكويت في مؤتمر المانحين الدوليين لدعم متضرري زلزال تركيا وسورية والذي عقد 20 مارس الماضي في بروكسل وبالتعهد السخي الذي أطلقته الكويت خلال المؤتمر لتقديم المساعدات. وأضاف ان الاتحاد الأوروبي يعول أيضا على مشاركة الكويت في مؤتمر بروكسل السابع الخاص بسورية في 15 يونيو.



وأشار إلى إن الاتحاد الأوروبي تبنى في مايو 2022 استراتيجية جديدة تهدف الى تعزيز علاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك الكويت فيما يتعلق بمجموعة واسعة من المجالات التي تغطي الحوار السياسي والأمن ومكافحة الإرهاب والتجارة والاستثمار والطاقة والتغير المناخي والتعليم والصحة والأمن السيبراني وتعزيز التنسيق في المحافل الدولية.



وذكر انه من المجالات المهمة الأخرى فيما يتعلق باستراتيجية الاتحاد الأوروبي تجاه الخليج والكويت تسهيل التواصل بين الشعوب، وانه سوف تقيم بعثة الاتحاد الأوروبي و16 دولة من الاتحاد التي لديها تمثيل ديبلوماسي في الكويت احتفالا في 9 مايو بمناسبة يوم أوروبا، وهو اليوم الذي يعكس الطموحات المشتركة للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تحت سقف الاتحاد الأوروبي.



وبين ان تسهيلات السفر عنصر مهم كذلك فيما يتعلق بالتواصل بين الشعوب، كما ان موضوع الإعفاء من تأشيرة الشنغن للمواطنين الكويتيين حاليا في البرلمان الأوروبي، حيث يجب المصادقة على مسودة المشروع من قبل البرلمان الأوروبي قبل اتخاذ الخطوات القادمة ضمن عملية التشريع المتعلقة بالاتحاد الأوروبي.



وأوضح أنه خلال زيارة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى الكويت العام الماضي أكد خلال لقائه مع سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على متانة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكويت.