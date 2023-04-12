وقّع مركز التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية في الكويت اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة GATES، إحدى الشركات الرائدة في دعم مؤسسات الرعاية الصحية، وذلك بهدف استكمال ثقافة تنمية الجودة في قطاع الرعاية الصحية في الكويت من خلال التعليم والاعتماد، إذ تعتبر الرعاية الصحية عالية الجودة هدفا أساسيا للعديد من مؤسسات الرعاية الصحية في الكويت.



وتجمع هذه الشراكة بين أكثر من عقدين من الخبرة الإدارية لشركة GATES والتجربة الأكاديمية للجامعة الأمريكية في الكويت، بحيث يتم توفير تجربة تعليمية عالمية المستوى للقادة والمتخصصين في الرعاية الصحية، والذين يسعون إلى تطوير مهاراتهم ومعرفتهم في جميع المجالات المتعلقة بإدارة الرعاية الصحية.



وأكدت رئيسة الجامعة أ.د.روضة عواد أن مركز التعليم المستمر بالجامعة يلتزم بتزويد المهنيين المتعلمين بأفضل الخبرات التعليمية الممكنة وإعدادهم للنجاح في حياتهم المهنية، مبينة أن توقيع مذكرة تفاهم مع GATES بمنزلة شهادة على التزام الجامعة بتزويد المتعلمين بالخبرة العملية، والتعرف على القادة العالميين.