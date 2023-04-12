العجمي: 12 أسرة صديقة و5 أمهات بديلات وأب بديل لرعاية الأطفال على مدار الساعة

الدالوي: إدارة المسنين تقدم الخدمات لـ 3513 مسناً ومسنّة منهم فقط 17 نزيلاً بدور الإيواء



بشرى شعبان



جريا على عادتها السنوية وتأكيدا على أن رسالة الإعلام لا تنحصر في نقل الخبر بل هي رسالة انسانية ومشاركة اجتماعية، وحرصا على التواصل في هذا الشهر الفضيل مع الفئات الاجتماعية قامت جريدة «الأنباء» بزيارة الى قطاع الرعاية الاجتماعية ومشاركة نزلاء كل من ادارة رعاية المسنين وأبناء الحضانة العائلية في وزارة الشؤون حفل القرقيعان الذي تضمن العديد من الفقرات والبرامج الترفيهية والمسابقات المتنوعة التي ادخلت البهجة والسرور الى نفوس النزلاء والعاملين في هذا القطاع الانساني، حيث استمتع الجميع بما شاهدوه إضافة إلى توزيع القرقيعان على الأطفال والهدايا على المسنين والأطفال تقديرا من «الأنباء» لهم ولمشاركتهم في مثل هذه المناسبات انطلاقا من دورها المجتمعي.



وخلال الزيارة، اكد الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية بالتكليف حمد الخالدي ان زيارة «الأنباء» الى قطاع الرعاية الاجتماعية ومشاركة النزلاء حفل القرقيعان ليس بجديد على هذا الصرح الاعلامي العريق الذي عودتنا دائما ومنذ سنوات طويلة على تواجدها مع النزلاء بمختلف المناسبات والاعياد الوطنية والدينية، وهذا ليس بغريب على اسرة «الأنباء» الكريمة الذين نكن لهم كل التقدير والشكر.



واشار الخالدي إلى ان ابواب قطاع الرعاية الاجتماعية مفتوحة ضمن استراتيجية الشراكة المجتمعية التي تنتهجها وزارة الشؤون، مؤكدا على دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام والعمل التطوعي في دعم هذه الفئات العزيزة على قلوب الجميع، وهذا ما جبل عليه المجتمع الكويتي.



بدوره، توجه مدير ادارة الحضانة العائلية د.خالد العجمي بالشكر لجريدة «الأنباء» على هذه المبادرة الانسانية التي أدخلت البهجة والسرور في نفوس أبناء الحضانة، فلهم كل التقدير، وهذا ليس بغريب على مدرسة الاعلام الانساني، موضحا ان الادارة تتوسع في خدمات الأسر الصديقة للأيتام، حيث بلغ عدد الاسر الصديقة 12 أسرة، الى جانب التحول في رعاية الأبناء في دار الاطفال من «الايواء» الى «الأسرة المتكاملة» عبر مشروع الأم البديلة والأب البديل، كاشفا أن لدى الادارة 5 أمهات بديلات وأب بديل يعملون على توفير رعاية الأمومة والأبوة المتكاملة للأبناء على مدار الساعة.



رعاية المسنين



بدوره، توجه مراقب ادارة رعاية المسنين جاسم الدالوي بالشكر الى جريدة «الأنباء» على مبادراتها المجتمعية المتنوعة، والتي من ضمنها هذه الزيارة لإدخال البهجة في نفوس المسنين، وهذا ليس بغريب على جريدة «الأنباء»، وكل الشكر لرئيس التحرير والقائمين على هذه المؤسسة الاعلامية المتميزة وجميع العاملين فيها، كاشفا ان الادارة تقدم الخدمات لـ3513 نزيلا منهم 17 نزيل خدمة ايوائية موزعين على 11 نساء و6 ذكور، كما توفر الخدمات لـ 3496 مسنا في منازلهم بكافة محافظات الدولة، واصدرت مايزيد عن 30317 بطاقة اولوية و3640 لوحة مواقف لكبار السن.



وأوضح الدالوي ان أعضاء فرق الزيارات المنزلية نفذوا 2813 زيارة للمسنين في منازلهم.



برامج وأنشطة



بدورها، بينت الإخصائية في ادارة المسنين معالي الصالح ان وزارة الشؤون توفر للمسنين كافة الخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية، كما تحرص على تنظيم برامج أنشطة متنوعة لنزلاء دار الايواء تتضمن انشطة داخل الدور وخارجية تشمل زيارات للاماكن المحببة لنفوس كبار السن من زيارات وتوجهت بالشكر الى جريدة «الأنباء» على مبادرتها التي ادخلت البهجة في نفوس الأبناء.



فريق «الأنباء» المشارك بالزيارة:



الزملاء: دينا روكس، يوسف ابراهيم، وليد الجمعة، أحمد شحاتة، تامر صايم وحمد الفضلي.