تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك وإيمانا منها بأهمية المشاركة في دعم المشاريع الخيرية، وانطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية أعلنت شركة وفرة العقارية عن رعايتها لمشروع «أبشروا بالخير» الذي تطلقه جمعية النجاة الخيرية سنويا بهدف مساعدة الأسر المتعففة داخل الكويت، حيث يتكفل القائمون عليها بمساعدة الأسر ذات الدخل المحدود وأسر الأيتام والمتعثرين وغيرها من الحالات الإنسانية التي تعيش في كويت الخير. وبهذه المناسبة، قالت مديرة إدارة التسويق والعلاقات العامة في شركة وفرة العقارية شيخة الفضالة إن الرعاية الخيرية للمشروع أتت في إطار إستراتيجية الشركة للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة تجاه دعم المبادرات والمساهمات الخيرية، إضافة إلى التزامها الدائم بالمساهمة في مختلف المشاريع الخيرية الأخرى من خلال دعم العديد من الجهات والمؤسسات التي خصصت جهدها للأعمال الخيرية والإنسانية والتي منها «جمعية النجاة الخيرية».



وأضافت الفضالة ان وفرة العقارية ستظل ملتزمة في مجال المساهمات الخيرية وأنها لطالما سعت إلى ترسيخ ثقافة العطاء والمشاركة الاجتماعية سواء بشكل مباشر أو من خلال مساهماتها ورعاياتها للعديد من الأنشطة الخيرية المختلفة والفعاليات الإنسانية، حيث تعتبر مسؤولياتها الاجتماعية أحد الروافد الأساسية لتحقيق وضمان النجاح المستمر لعملياتها، مشيرة إلى أن وفرة العقارية تحرص على تسخير كل إمكانياتها المادية والبشرية لتعزيز هذا التوجه الخيري الذي يهدف إلى تعزيز النسيج المجتمعي ودعم الفئة غير القادرة في الدولة.