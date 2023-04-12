أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الشركة الرائدة في تمكين عملية التحول الرقمي في الكويت، عن شراكتها مع نادي فلير فيتنيس Flare Fitness لاستضافة تحدي اللياقة البدنية للسنة الثانية على التوالي تحت شعار «حول قوتك إلى من لا قوة له»، هذه المرة بالتعاون مع مول 360. وتتماشى هذه المبادرة، التي تم تنظيمها ضمن مبادرة «وياك» - الموسم الثاني، مع القيم الأساسية لحملة «الخير بين يديك» الرمضانية التي أطلقتها stc، والتي تهدف إلى التأثير بشكل إيجابي على المجتمع بطرق مختلفة على مدار الشهر الفضيل.



من خلال هذا التعاون، تنظم شركة stc وFlare Fitness العديد من الفعاليات على مدار الشهر الفضيل والتي تهدف إلى تشجيع الأفراد على ممارسة الرياضة من أجل بناء عادات افضل. وتهدف أحد الأنشطة، بعنوان «سعراتك مقابل إنترنت»، إلى تتبع عدد الخطوات التي سيتخذها المشاركون طوال النشاط والتبرع بوحدات إنترنت مجانية وخطوط اتصالات stc للعائلات المحتاجة بناء على عدد الخطوات. بالإضافة إلى ذلك، شارك نادي أسباير للأطفال في الفعالية ضمن تعاوننا القائم معه للسنة الثانية على التوالي من أجل إشراك الأطفال وغرس روح العطاء فيهم خلال رمضان.



في سبيل إطلاق هذه الأنشطة والتحديات الرياضية، عقدت stc شراكة مع عدد من المدربين لتوجيه المشاركين خلال كل تحد وقامت الشركة بتوزيع الهدايا على الفائزين في كل تحد.



أما بالنسبة لتوزيع خطوط الهاتف ووحدات الإنترنت المجانية، فتعاونت stc مع فريق «تراحم» التطوعي الذي سيقوم بعد ذلك بتوزيع الخطوط على العائلات المحتاجة في نهاية الشهر.