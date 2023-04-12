

القاهرة - محمد صلاح



كثير من الفنانين والفنانات لا يستطيعون كبح جماح تصريحاتهم الجريئة أحيانا والصادمة أحيانا أخرى مما يتسبب في حدوث أزمات ونشوب خلافات وإثارة المشاكل، مما يترك آثارا كبيرة ويخلق حالة من الشد والجذب في الوسط الفني وتردده مواقع التواصل الاجتماعي.



«الأنباء» ترصد أكثر التصريحات الساخنة التي أطلقها نجوم الفن وأشعلت الأزمات.



الفنانة آيتن عامر لا تتوانى في إطلاق التصريحات الساخنة والصدام مع زملائها أو حتى من يسبقونها فنيا.. وتعتمد على صراحتها الشديدة ورفضها المجاملة، وتظهر على فترات على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال أزمة وتبادل الآراء مع أحد أفراد الوسط الفني أو الإعلامي.



بعد إعلان خبر انفصال آيتن عن زوجها مدير التصوير محمد عز العرب بعد ارتباط دام نحو 7 أعوام تسببت تصريحاتها في اختلاق أزمة وإثارة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد إعلان رأيها في العلاقات العاطفية والزوجية، وقالت ان طريقتها في التعبير العاطفي لشريك حياتها تكون في حدود ودون إفراط أو مبالغة، لترد شقيقتها وفاء عامر ان شقيقتها ليس عندها قلب وعواطف، ثم أطلقت آيتن تصريحات مضادة لرأي شقيقتها التي أعلنتها صراحة ان المرأة سبب في خيانة الزوج، لتعلن آيتن انها تشاجرت فعليا مع شقيقتها لرفضها هذا الرأي. وأشارت إلى أن الانفصال أفضل من الخيانة.



ورفض البعض ما فعلته آيتن حين طرحت أغنية «بناقص» عقب انفصالها عن زوجها ليؤكد الجميع انها موجهة لزوجها السابق خاصة ان كلمات الأغنية تتحدث حول امرأة تتعرض لصدمة عاطفية من حبيبها، الغريب ان آيتن حين كانت تتحدث عن بداية تعارفها بزوجها قالت في أحد البرامج التليفزيونية: لم أكن أحبه نهائيا ودمه تقيل وسخيف، وانها كانت تشعر بالحرية أكثر قبل الزواج، وكل هذه التصريحات قبل وأثناء وبعد الزواج كانت مثار استهجان كثير من السيدات لأنها تقلل من زوجها وتصفه بصفات غير مقبولة.



أشعلت آيتن خلافا ليس لها علاقة به من قريب أو بعيد عقب تصديها للكشف عن رأيها في تصريحات الفنانة عفاف شعيب التي وصفت الرجل الذي يساعد زوجته في الأعمال المنزلية بأنه نصف رجل فقط لأنه يعمل في أعمال تخص المرأة، لتتصدى آيتن لتلك التصريحات رغم انها ليس لها علاقة بها ولكنها كزوجة أعلنت ان كلام عفاف شعيب ساذج وعجيب لأن الزوجة تظل تعمل في منزلها طوال اليوم عقب عودتها من عملها وتؤدي مهامها أيضا كأم.. فلماذا لا يساعدها زوجها؟ لينتقد البعض كلمات آيتن التي تسفه من كلمات عفاف شعيب.



شغلت الأزمة التي اشتعلت بين آيتن عامر وريهام صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لفترة طويلة ووصلت إلى نقابة المهن التمثيلية وساحات القضاء وانقسم رواد السوشيال ميديا الى مؤيد ومعارض لكل منهما، جاءت الأزمة بسبب تقاسمهما بطولة مسلسل «كل ما نفترق» عندما نشرت آيتن تدوينة ساخرة من انسحاب عدد من الفنانين من الأعمال الدرامية قبل ساعات من انطلاق موسم الدراما الرمضانية وطالبت بأن تنسحب هي أيضا، لترد ريهام حجاج في منشور عبر حسابها ساخرة من آيتن وحجم شخصيتها في المسلسل وتؤكد (ريهام) انها النجمة، لترد آيتن كاشفة عن كواليس الخلافات وان ريهام تتدخل بنفسها في كل ما يتعلق بالمسلسل وتحذف مشاهد وتزيد من مشاهدها وأفسدت المسلسل والمخرج انسحب، وظل الأخذ والرد بينهما حتى تدخلت وفاء عامر وصرحت بأن الخلافات حدثت لأنهما كانتا ضحيتي بعض المرتزقة الذين تولوا الوقيعة بينهما من أجل حدوث خلاف كبير بينهما.



خلاف شرس مغلف بالديبلوماسية نشب بين آيتن وسمية الخشاب بسبب اتهام الأخيرة للأولى بتقليدها وارتداء نفس الفستان الذي ظهرت به من قبل وجاء التصميم متطابقا تماما دون اختلاف، وردت آيتن بأن مصممة الأزياء الخاصة بها لا تعرف سمية من الأساس لأنها تتابع النجمات اللاتي يجدن انتقاء ملابسهن، وتسبب ذلك التصريح الساخر في إثارة أزمة بينهما مازالت مستمرة حتى الآن.