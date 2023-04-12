

الدوحة - فريد عبدالباقي



يعتبر 18 أغسطس 1981، يوما خالدا لجماهير الكرة القطرية، بعد أن حقق «العنابي» وصافة بطولة العالم للشباب لكرة القدم 1981 بأستراليا، بعد أن خسر المباراة النهائية أمام ألمانيا الغربية (سابقا) 0-4.



وكان مشوار «العنابي» حافلا بتحقيق العديد من المفاجآت خلال البطولة حيث استهل مسيرته بالفوز على پولندا في المجموعة الأولى بهدف نظيف سجله اللاعب بدر بلال، وفي ثاني مبارياته اكتفى بالتعادل مع أميركا 1-1، وفي الجولة الثالثة تلقى الخسارة من نظيره الأوروغوياني 0-1، والتي لم تمنع تأهله إلى الدور الثاني، وصيفا خلف أوروغواي المتصدرة.



وفي الدور الثاني خاض «العنابي» مباراة ماراثونية مع البرازيل، اذ تقدم بهدف عن طريق لاعبه خالد سلمان، فيما أدرك رونالدو رودريغيز التعادل لـ«السامبا»، ثم عاد وتقدم العنابي مجددا بهدف لخالد سلمان ليعود رونالدو لإدراك التعادل، وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق أضاف خالد سلمان الهدف الثالث و«الهاتريك» له.

كما استمر التألق القطري حيث التقى في نصف النهائي نظيره الإنجليزي الذي أقصى منتخب مصر بنتيجة 4-2، حيث تقدم العنابي عبر بدر بلال ثم أضاف الثاني عبر علي السادة وقبل نهاية المباراة بـ 8 دقائق قلص المنتخب الإنجليزي الفارق لهدف بعد أن سجل هدفه الوحيد للاعبه ميشيل سمول، ولكن الفريق لم يصمد في المباراة النهائية له للمرة الأولى في تاريخه، ليصطدم بمنتخب ألمانيا الغربية وليخسر برباعية نظيفة.

ورغم الهزيمة الا أن التاريخ سوف يتذكر أن المنتخب القطري أول منتخب عربي آسيوي يحصد فضية مونديال الشباب.