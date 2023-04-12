

عبدالحميد الخطيب



تخوض الكاتبة الكويتية مريم القلاف منافسات عيد الفطر السعيد بعمل مسرحي جديد يحمل عنوان «السفيرة عزيزة» لكن خارج الكويت. وقالت مريم في تصريح لـ «الأنباء»: المسرحية اجتماعية كوميدية، وسيتم عرضها في مملكة البحرين الشقيقة ابتداء من أول أيام عيد الفطر على مسرح منتزه عين عذاري، وهي من تأليفي، وإخراج: حسين الحليبي، وتمثيل نخبة من النجوم، وهم: أحمد مبارك، فاطمة عبدالرحيم، أحمد مجلي، أمين الصايغ، غادة الفيحاني، مريم حسن، محمود العلوي، والمكياج لسلمى حيدر، ومساعد مخرج: محمود شفيق.



وكشفت القلاف عن تفاصيل قصة المسرحية، قائلة: الحكاية تتكلم عن امرأة اسمها «عزيزة»، من عائلة بسيطة، ولديها زوج وأولاد، وحاصلة على شهادة جامعية، حيث يتم تعيينها «سفيرة» في احدى الدول وتسافر هي وأسرتها الى هناك، وسنرى حياتها قبل توليها المنصب وبعده والتغيير الذي يحدث معها، وخلال الأحداث نسلط الضوء على قضايا تهم المرأة والمشاكل التي تتعرض لها.



وختمت الكاتبة مريم القلاف تصريحها لـ «الأنباء» بالقول: «السفيرة عزيزة» أول تعاون لي خارج الكويت، وسعيدة بهذه التجربة مع نخبة من الفنانين المتميزين، مؤكدة انها تحرص دائما على تقديم أعمال تحمل رسالة ومضمونا حتى يستفيد منها الناس، متمنية ان تنال المسرحية إعجاب الجمهور.