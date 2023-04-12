

شريف حمدي



شهدت صناديق الاستثمار المحلية المستثمرة ببورصة الكويت بشقيها التقليدي والإسلامي تراجعا جماعيا بنهاية الربع الأول من العام الحالي، تماشيا مع أداء سوق الأسهم الكويتي الذي تراجعت مؤشراته ومتغيراته خلال تلك الفترة على وقع التداعيات السلبية لأزمة البنوك الأميركية والتي انعكست على أداء الأسواق العالمية ومنها أسواق منطقة الخليج وأدت إلى تراجعات لافتة.



وكان قد سبق هذه الأزمة تعرض البورصة الكويتية لعمليات تصحيح تركزت حول الأسهم القيادية بشكل خاص خلال شهري يناير وفبراير، حيث زادت عمليات البيع بهدف جني الأرباح من الأسهم التي حققت مكاسب سعرية تزامنا مع فترة الكشف عن النتائج المالية والتوصيات بتوزيعات نقدية.



وعزز من تراجع مؤشرات ومتغيرات البورصة تراجع سعر برميل النفط الكويتي لأقل من 80 دولارا للبرميل وهو أقل من سعر التعادل بالموازنة التقديرية.



وبتضافر هذه العوامل معا، شهدت الصناديق الاستثمارية تراجعا جماعيا على مدار الشهور الـ 3 الأولى من العام الحالي، وهو ما أظهرته إحصائية أعدتها «الأنباء» وفقا لتقرير صادر عن شركة كامكو انفست، إن 16 صندوقا استثماريا محليا تستثمر في البورصة الكويتية، انخفض أداؤها بنسب تراوحت ما بين 2.1% و 7.7%، وفيما يلي التفاصيل:



٭ تراجع الأداء خلال تعاملات مارس الماضي لكل الصناديق بنسب حدها الأدنى عند 0.30%، والأعلى 4.6%.



٭ بتراجعات مارس انخفض أداء 15 صندوقا من أصل 16 بنسب تجاوزت تراجع مؤشر السوق الأول خلال الربع الأول والتي تقدر بـ 3.6% كما يظهر من الجدول المرفق.



فيما حقق صندوق زاجل للخدمات والاتصالات وهو صندوق إسلامي أعلى المكاسب خلال فترة الرصد، وذلك بنسبة 7.2% وهو يدار من قبل شركة الاستثمارات الوطنية.