6 ملايين مسافر غادروا عبر المطار في 2022.. و5.2 ملايين راكب وراكبة عادوا إلى البلاد

102.38 ألف رحلة طيران عبر المطار العام الماضي.. 98.9 ألفاً منها تجارية و3424 شحناً

204.7 آلاف طن بضائع شحنت جواً خلال العام.. مقارنة بـ208.7 آلاف طن تم شحنها في 2021

دبي الأكثر تشغيلاً عبر المطار بـ 1.07 مليون مسافر.. يليها القاهرة بنحو 938.3 ألف راكب وراكبة



علي إبراهيم



كشف مدير إدارة النقل الجوي في الإدارة العامة للطيران المدني، عبدالله الراجحي لـ «الأنباء» أن عدد المسافرين عبر مطار الكويت الدولي خلال 2022 بلغ نحو 11.22 مليون راكب وراكبة ما بين مغادرين وقادمين، وذلك بنسبة نمو بلغت 215.4% بما عدده 7.66 ملايين راكب وراكبة قياسا إلى نحو 3.56 ملايين راكب وراكبة في 2021، مبينا في الوقت ذاته أن دبي والقاهرة وجدة هي الوجهات الثلاث الأكثر تشغيلا عبر مطار الكويت الدولي لجهة حركة الركاب والطائرات على حد سواء.



ولفت الراجحي إلى استحواذ الركاب المغادرين عبر مطار الكويت الدولي على حصة الأغلبية من حركة المطار خلال 2022 بنسبة 54% بما قيمته 6.03 ملايين راكب وراكبة، أما بالمقارنة على أساس سنوي فإن إجمالي حركة الركاب المغادرين فقد زاد بنسبة 187.3% بما عدده 3.93 ملايين راكب وراكبة، قياسا إلى نحو 2.1 مليون مسافر عبر المطار في 2022.



وأشار الراجحي إلى أن حصة الركاب القادمين إلى الكويت بلغت نحو 46% من إجمالي الحركة بمطار الكويت الدولي خلال 2022 بواقع 5.19 ملايين راكب، وبالمقارنة على أساس سنوي فإن عدد القادمين عبر مطار الكويت شهد زيادة بقيمة 3.73 ملايين راكب وراكبة بارتفاع نسبته 256% قياسا إلى 1.45 مليون راكب وراكبة في 2021.



وذكر الراجحي أن قائمة الوجهات الأكثر تشغيلا عبر مطار الكويت الدولي لجهة عدد الركاب تتضمن 3 وجهات تستحوذ على نحو 24% من المسافرين عبر المطار بإجمالي 2.66 مليون راكب وراكبة، إذ تأتي دبي في المرتبة الأولى بنحو 1.07 مليون راكب وراكبة، يليها القاهرة بنحو 938.3 ألف راكب وراكبة، ومن ثم جدة والتي استحوذت على 651.9 ألف مسافر ومسافرة عبر مطار الكويت.



وارتفع عدد الرحلات الجوية التي تم تشغيلها عبر المطار بنسبة 112.16% بما عدده 54.12 ألف رحلة طيران ليصل إجمالي عدد الرحلات الجوية نحو 102.38 ألف رحلة خلال 2022 مقارنة بـ48.25 ألف رحلة في2021.



واستحوذت رحلات الطيران التجاري على نحو 97% من إجمالي الرحلات التي تم تشغيلها عبر مطار الكويت بواقع 98.96 ألف رحلة طيران بمعدل زيادة بلغ 130% قياسا إلى عدد الرحلات في 221، بينما استحوذت رحلات الشحن الجوي على نحو 3% من إجمالي عدد الرحلات بواقع 3424 رحلة شحن جوي في 2022.



ولجهة الوجهات الأكثر تشغيلا للرحلات عبر مطار الكويت الدولي، فقد استحوذت 3 وجهات على 20% من الرحلات بواقع 20.4 ألف رحلة، إذ جاء على رأسها الرحلات بين الكويت ودبي بواقع 8542 رحلة في 2022، تليها الرحلات بين الكويت والقاهرة بواقع 6145 رحلة، ثم الرحلات بين جدة والكويت بواقع 5734 رحلة.



يأتي هذا فيما شهدت حركة الشحن الجوي بالكويت تراجعا طفيفا بنحو 2% خلال 2022 بنحو 3975 طنا لتبلغ كمية البضائع المشحونة من وإلى مطار الكويت الدولي 204.7 آلاف طن، مقارنة بـ 208.7 آلاف طن تم شحنها من وإلى مطار الكويت خلال2021.



وشهدت أعداد المشغلين الجويين عبر مطار الكويت الدولي زيادة ملحوظة في 2022 إذ ارتفعت أعدادهم بنحو 18.4% بعد دخول 9 مشغلين جويين للعمل عبر المطار لترتفع أعدادهم من 49 مشغلا جويا في 2021 إلى نحو 58 مشغلا في نهاية 2022.