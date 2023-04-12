فيصل صرخوه: استقطبنا في 2022 أكثر من 1.3 مليار دولار من خلال العديد من المنتجات والصفقات



طارق عرابي



عقدت شركة كامكو إنفست اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 امس، بنسبة حضور بلغت 65.9%، حيث وافقت العمومية على جميع بنود جدول الاعمال بما فيها توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10%، أي ما يعادل 3.4 ملايين دينار، والتي تمثل 62% من الأرباح المحققة.



كما انتخبت العمومية مجلس إدارة جديدا للسنوات الثلاث القادمة، ضم كلا من: الشيخ عبدالله ناصر صباح الأحمد (ممثلا عن بنك الخليج المتحد)، والشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد (ممثلا عن شركة الضيافة المتحدة العقارية)، والشيخ طلال العلي (ممثلا عن شركة شمال افريقيا الأولى العقارية)، ومسعود حيات (ممثلا عن شركة الزاد العقارية)، وانتصار السويدي (عضوا مستقلا).



وخلال كلمته أمام الجمعية العمومية للشركة، قال رئيس مجلس إدارة شركة كامكو انفست الشيخ طلال العلي إن الشركة نجحت في تحقيق إجمالي إيرادات بلغ نحو 24.5 مليون دينار في 2022 مقارنة بـ 30.1 مليون دينار في 2021، فيما ارتفعت الإيرادات من الرسوم والعمولات بنسبة 2.5% مقارنة بالعام 2021 لتبلغ 20.7 مليون دينار والتي تمثل 84.6% من إجمالي الإيرادات، حيث ارجع الانخفاض في إجمالي الإيرادات بشكل رئيسي إلى تراجع المكاسب غير المحققة لمحفظة استثمارات الشركة التي تأثرت بأداء الأسواق.



وأضاف العلي إن «كامكو انفست» نجحت في تحقيق أرباح صافية بلغت 5.5 ملايين دينار (ربحية السهم 16.08 فلسا)، في 2022 وذلك مقابل أرباح بقيمة 10.3 ملايين دينار في العام 2021 (ربحية السهم 30.14 فلسا).



وأضاف «تتمتع الشركة بمركز مالي قوي وبحقوق مساهمين بلغت 62.5 مليون دينار في نهاية 2022، بارتفاع بنسبة 3.4% مقارنة بنهاية ديسمبر 2021، وبتصنيف ائتماني طويل الأجل عند مستوى (BBB) وتصنيف قصير الاجل عند A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل كابيتال انتليجنس في آخر مراجعة لها في مايو 2022».



إنجازات عديدة



من جانبه، عرض الرئيس التنفيذي للشركة فيصل صرخوه شرحا مفصلا عن الأداء التشغيلي للعام 2022 والذي شهد العديد من الإنجازات في شتى المجالات، مشيرا إلى عمل مديري الثروات بشكل وثيق مع مختلف قطاعات الأعمال للاستفادة من خبراتهم المتنوعة لتزويد العملاء بحلول ونصائح متخصصة، الأمر الذي أدى إلى استقطاب عملاء جدد وتعزيز العلاقات مع العملاء الحاليين وزيادة حجم الاستثمارات في منتجات جديدة وقائمة.



وأضاف «نجحنا خلال العام في استقطاب أكثر من 1.3 مليار دولار من خلال العديد من المنتجات والصفقات المختلفة، وبلغت قيمة الأصول المدارة 13.8 مليار دولار كما في نهاية 2022.

وواصلت صناديق الأسهم والمحافظ المدارة من قبل كامكو إنفست تفوقها على نظيراتها والمؤشرات ذات الصلة».



وامتد الزخم الذي اكتسبه فريق الاستثمارات العقارية خلال العام 2021 عبر مجموعة من الصفقات المختلفة، حيث بلغت القيمة الإجمالية لتلك الصفقات 740 مليون دولار لترتفع القيمة الإجمالية للعقارات المدارة بنسبة 39.8% لتصل إلى 1.8 مليار دولار بنهاية العام 2022 من خلال 21 عقارا بمساحة إجمالية تصل إلى 4.01 ملايين قدم مربعة.

وبالتالي، بلغ إجمالي التوزيعات النقدية للمستثمرين 47.6 مليون دولار في العام 2022، أي ما يعادل صافي عائد نقدي سنوي للمستثمرين بنسبة 7% على المبلغ المستثمر.



وتابع صرخوه: خلال العام 2022، واصل فريق الملكية الخاصة تركيزه على ثلاثة عناصر رئيسية تمثلت في طرح صندوق The JEDI Fund طرحا خاصا للعملاء المحترفين، وهو مخصص للاستثمار في الشركات الناشئة والمبتكرة، الذي تم إطلاقه في العام 2021، بالإضافة إلى تقييم فرص استثمارية جديدة وإدارة عمليات التخارج من الاستثمارات القديمة.

وقامت صناديقنا بتوزيع 51.2 مليون دولار في العام 2022 على المستثمرين، كما انتعشت أنشطة الأعمال لبعض شركات محفظتنا الاستثمارية في تركيا والتي شهدت تحسنا جوهريا في الأداء خلال العام 2022.

الصفقات الاستثمارية



من جهة أخرى، نجح فريق الاستثمارات المصرفية في إتمام 13 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 5.6 مليارات دولار في كل من الكويت ومصر والإمارات، وتضمنت الصفقات سبع عمليات اندماج واستحواذ وصفقتين في أسواق رأسمال الأسهم وأربع صفقات في أسواق رأسمال الدين.



وقال ان ذراع الوساطة المالية، شركة الأولى للوساطة المالية، استمرت في توسيع قاعدة العملاء من خلال الاستفادة من منصات التداول عبر الانترنت، وسجلت الشركة نموا ملحوظا بنسبة 5% في إيرادات العمولات وبنسبة 10% في صافي الربح مقارنة بنتائج العام 2021، كما قامت الشركة بتطوير خدمتين جديدتين خلال العام، منها اختبار الوسيط المؤهل، واللتين تعتبران من المصادر الجديدة للإيرادات.



وواصلت المكاتب الإقليمية ترسيخ تواجدها في الأسواق التي تعمل بها من خلال تحسين خدماتها والمساهمة بشكل أكبر في أنشطة الأعمال الأساسية للشركة، خاصة في مجال إدارة الأصول.

وحافظت كامكو إنفست ـ السعودية على أدائها القوي ونجحت في تحقيق عائدات مرتفعة من خلال صندوق كامكو للأسهم السعودية، والذي يعتبر ثاني أكبر صندوق تقليدي للأسهم السعودية وأكبر صندوق تديره شركة استثمارية مستقلة.

كما شهدت كامكو إنفست ـ مركز دبي المالي العالمي عاما آخر من النجاح المتواصل وذلك من خلال تعزيز مساهماتها بصورة كبيرة في أنشطة الأعمال الأساسية للمجموعة واستقطاب عملاء جدد واستقطاب المزيد من الاستثمارات.



وأضاف صرخوه: واصلت الشركة تطوير استراتيجية التحول الرقمي وأطلقت المرحلة الثانية من تطبيق كامكو انفست، والتي تتضمن ميزات إضافية عديدة وتحسين مستوى تجربة العملاء، وتقديم واجهة استخدام أحدث.

وضمن الميزات الأساسية التي تمت إضافتها كجزء من المرحلة الثانية لوحة التحكم، التي تم تصميمها لتوفر للعملاء نظرة شاملة على محافظهم الاستثمارية، كما تمت إضافة ميزة أخرى تتيح للعملاء الاستثمار في المنتجات التي تقدمها الشركة، بما في ذلك الصناديق الاستثمارية، مباشرة من خلال التطبيق.

ومع التحديث الحالي، يمكن للعملاء أيضا فتح حساب وبدء مسيرة الاستثمار من خلال الاختيار ما بين الحلول الاستثمارية المختلفة التي توفرها الشركة.

وبعد اصدار الشركة تقرير الاستدامة الأول العام الماضي، اتخذت العديد من الإجراءات وأطلقت مجموعة كبيرة من المبادرات لتعزيز مساهمتها تجاه المسائل المتعلقة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، فقد انضمت كامكو إنفست إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وهي منصة قيادة تطوعية لتطوير وتنفيذ والكشف عن ممارسات الأعمال المسؤولة، كما بدأت الشركة بدراسة مبادئ الاستثمار المسؤول، وتشمل أولى هذه المبادرات في هذا المجال تضمين الطاقة النظيفة والخضراء كجزء من المبادئ الاستثمارية لصندوق كامكو للطاقة والبتروكيماويات والصناعات التحويلية.