عقدت شركة الخطوط الجوية الكويتية الاجتماع القيادي السنوي بين الرئيس التنفيذي م.معن رزوقي وحضور نواب الرئيس التنفيذي، ومديري الدوائر في الشركة والمساعدين ورؤساء الأقسام، وذلك لتسليط الضوء على خط سير الشركة في العام 2023 وكيفية تطويرها وتحسين أدائها والمحافظة على الخطة الموضوعة وتنفيذها بالشكل السليم الذي يسهم في الوصول إلى الأهداف المرجوة.



هذا، ووجه رزوقي عددا من الرسائل المهمة للقيادات، وقال: إن «الكويتية» بسواعد أبنائها المخلصين وتفانيهم الدؤوب، ماضية في خططها بالوصول إلى أفضل مستويات التميز بالخدمة التي تقدمها لعملائها الكرام، وتطور وتحسين منظومتها بالكامل عاما تلو الآخر بما يعود بالفائدة على الناقل الوطني للكويت الخطوط الجوية الكويتية.



وكشف رزوقي عن أن «الكويتية» قامت بالتواصل مع الجهات الحكومية المعنية لصرف الصفوف الأمامية وبيع رصيد الإجازات والبت في دعم العمالة، حيث قامت بالتنسيق على إنهاء كل هذه الإجراءات خلال الأسابيع المقبلة لموظفيها، لافتا إلى أنه جار استكمال دراسة رواتب ومميزات الموظفين.



وقام رزوقي بتقديم كل أوجه التشجيع والدعم للقيادات لبذل المزيد من الجهود في سبيل تحقيق المزيد من النجاحات والنتائج والاستمرار في الصعود ومواكبة أحدث ما يقدمه عالم الطيران حول العالم.



وأضاف رزوقي في حديثه للقيادات: لقد قام موظفو «الكويتية» بعمل ممتاز بالعام الماضي وما زالوا مستمرين هذا العام أيضا على نفس النهج والأفكار التي من شأنها تتناسب مع الخطة الاستراتيجية الموضوعة من قبل السادة مجلس الإدارة حتى عام 2030، ومن ضمن هذه الخطة الوصول إلى التحول الإلكتروني بالكامل بكافة المنظومة، الأمر الذي سيسهم بشكل مباشر في تقليل الدورة المستندية والورقية وسرعة إنجاز المهام وإنهائها بشكل دقيق.