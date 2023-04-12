

عقدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، أول من أمس، ديوانية المبادرين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومديري إدارات الغرفة.



ورحب رئيس اللجنة عمران حيات بالحضور، مؤكدا أن الهدف من الديوانية هو خلق قنوات للتواصل بين الغرفة ـ بصفتها ممثلة للقطاع الخاص ـ مع رواد الأعمال من المبادرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تجمعهم اهتمامات وقواسم مشتركة، خصوصا فيما يمثله هذا القطاع من أهمية في البعدين الاقتصادي والاجتماعي.



وأوضح حيات أن هذا اللقاء يعد فرصة حقيقية للتعرف على المعوقات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأن «الغرفة» ستعقد هذه الديوانية بشكل دوري ومستمر، للالتقاء مع كل القطاعات التي يمثلها أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك ستتم دعوة بعض الجهات ذات الصلة في عمل هذا القطاع المهم، لخلق جسور للتواصل وتقريب وجهات النظر التي تسهم في تذليل المعوقات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أعمالهم.



من جانبه، قدم المدير العام المساعد في «الغرفة» عماد الزيد شرحا مفصلا عن عمل إدارات الغرفة والخدمات التي تقدمها لأعضائها، والتي دائما ما تقوم الغرفة بتطويرها للوصول إلى أرقى مستوى من الخدمات للأعضاء.



كما قدم مدير مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير د.محمد سلمان موجزا حول مساهمة المركز في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تأهيل الشباب الكويتي للعمل الحر، مشيرا إلى أن المركز قدم حتى اليوم 681 برنامجا استفاد منها أكثر منة 16000 متدرب.



وأيضا تحدث أمين عام مركز الكويت للتحكيم التجاري د.أنس التورة عن الخدمات التي يقدمها المركز لأعضاء «الغرفة»، ودوره في تنظيم قضايا التحكيم، حيث تم إنشاؤه تجاوبا مع تطورات الاقتصاد الكويتي ومستجداته.



بعد ذلك، تم فتح الحوار فيما بين المبادرين وأعضاء لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والإدارة التنفيذية في الغرفة، حيث تم التطرق إلى بعض المعوقات التي تواجه عمل رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما تم طرح العديد من الأفكار والمقترحات التي تسهم في تطوير هذا القطاع المهم، حيث أكد عمران حيات أن «الغرفة» ستقوم وبكل الحرص على تنفيذ هذه المقترحات ومحاولة تذليل العقبات.