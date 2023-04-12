

استضافت «طيران الإمارات» ممثلي وسائل الإعلام في غبقة رمضانية، واستعرض خالد الزرعوني مدير طيران الإمارات في الكويت والعراق، أحدث المستجدات حول عمليات طيران الإمارات وأداء الأعمال في الكويت، بالإضافة إلى الاتجاهات الحالية في صناعة السفر داخل وخارج السوق. وأقيمت الغبقة في فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة.



وقال الزرعوني: رمضان شهر اجتماع العائلة والأصدقاء، ونحن نعمل دائما على الاحتفال مع عملائنا وشركائنا، وقد تشرفنا باستضافة ممثلي وسائل الإعلام والمؤثرين في هذه المناسبة، واستعراض أحدث المستجدات الخاصة بصناعة الطيران والسفر، وكذلك منتجاتنا وخدماتنا المتميزة، التي نقدمها لعملائنا على الأرض وفي الأجواء.



وتخدم طيران الإمارات الكويت حاليا بـ 4 رحلات يوميا بطائراتها الحديثة من طراز بوينغ 777/300ER، وتنقل المسافرين من السياح ورجال الأعمال من الكويت إلى دبي أو عبرها إلى مختلف الوجهات ضمن شبكة خطوطها العالمية، التي تغطي نحو 140 وجهة في القارات الست. كما توفر سعة شحن لكبيرة لخدمة صادرات وواردات البلاد من مختلف المنتجات. وتشمل الوجهات الشعبية التي يقصدها المسافرون الكويتيون دبي وجزر المالديف والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان. وتشغل طيران الإمارات رحلات إضافية بين الكويت ودبي خلال مواسم الذروة، فقد أعلنت مؤخرا عن إضافة مزيد من الرحلات لاستيعاب موجة المسافرين الذين يتطلعون إلى قضاء عطلة عيد الفطر المبارك.



وتقدم طيران الإمارات للركاب الصائمين في جميع درجات المقصورة علب إفطار مدروسة ومتوازنة من الناحية الغذائية وتحتوي على مقبلات، مثل الحمص والسبانخ بالزيت والسلطة اليونانية والقرنبيط بالطحينة وسندويشات الفلافل وسلطة الباستا والباذنجان المقلي وسلطة الدجاج بالزعتر ولفائف المسخن بالخبز العربي، بالإضافة إلى التمر واللبن. كما تقدم أيضا للركاب الصائمين، الذين يتواجدون عند بوابات الصعود إلى الطائرة في وقت الإفطار علبا أصغر تحتوي على أساسيات الإفطار، مثل الماء والعصير والموز والتمر.



وتستخدم طيران الإمارات أثناء الرحلات أداة فريدة لحساب أوقات الإمساك والإفطار بمنتهى الدقة على متن الطائرة، بناء على أوقات الفجر وغروب الشمس في موقع الطائرة، باستخدام حسابات وفق خطوط الطول والعرض، وارتفاع الطائرة عن سطح الأرض، لضمان أعلى مستويات الدقة. ويعلن القبطان للركاب عن هذه المواعيد.



ويوفر نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice محتوى دينيا خاصا بالشهر الكريم، بما في ذلك «حديث الإمام الطيب»، و«نوافذ على الحياة»، و«قرآن مبين»، و«دين التسامح»، و«ميثاق الحياة». وباللغة الأردية «ما هي رمضان» و«رمضان كي فاضلات» و«نور رمضان» و«نيامات - ئي - رمضان». ويحتوي النظام أيضا على تلاوات القرآن الكريم.



ونظمت طيران الإمارات تدريبا وإرشادات خاصة في رمضان لأفراد أطقم الخدمات الجوية وفرق الخدمات الأرضية في دبي وعبر شبكتها للتأكد من إلمامهم بأساسيات الشهر الفضيل، والتعرف على مناسك الصيام حتى يكونوا على استعداد لتقديم أعلى مستويات الخدمة للعملاء في جميع نقاط الاتصال.