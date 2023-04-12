

عبدالعزيز الفضلي



قال خبير الأرصاد والتنبؤات الجوية عيسى رمضان إن التوقعات بعدم استقرار الطقس وهطول أمطار تكون رعدية أحيانا غير مقلقة، لافتا إلى أن الأمر لا يستدعي تعطيل أو تعليق الدراسة.



وأشار رمضان في تصريح لـ «الأنباء» إلى أن الأمطار المتوسطة والغزيرة لن تشمل جميع المناطق بل ستكون متفرقة في فترة موسم سبق السرايات، وموسم السرايات منتصف هذا الشهر، وبالتالي لا داعي لتوقف المدارس إلا في الضرورة القصوى وبما ستحدده انتشار هذه الأمطار.



وأضاف انه من المتوقع أن يكون الطقس غير مستقر من مساء أمس الثلاثاء وتستمر فترة عدم الاستقرار خلال يومي الأربعاء والخميس 12 و13 الجاري، ويكون الطقس غائما إلى غائم جزئي مع رياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة 10-60كم/س تثير الغبار في المناطق البرية وتنخفض الرؤية الأفقية وتزيد احتمالات تساقط الأمطار في وقت في ليل الثلاثاء وتزيد فرصة الأمطار يوم الأربعاء وتكون رعدية أحيانا، وتستمر فرص الأمطار الرعدية والتي تكون بين المعتدلة والغزيرة أحيانا ومتفرقة بكمياتها من منطقة إلى أخرى حتى يوم الخميس وتعلو الأمواج.



وتمنى رمضان من مرتادي البحر أخذ الحيطة وعدم الخروج للبحر يومي الأربعاء والخميس بسبب ارتفاع ملحوظ في الأمواج.