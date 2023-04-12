أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني د.رضا حجازي أن التعليم الخاص يعد شريكا أساسيا في العملية التعليمية، وأن التعليم مسؤولية قومية تضامنية، والنجاح في تحقيق أهدافه والارتقاء به يعتمد بشكل رئيسي على تضافر الجهود الحكومية وغير الحكومية بمختلف مستوياتها.



جاء ذلك خلال زيارة الوزير امس لمدرسة القديس يوسف للغات التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.



وفي مستهل الزيارة، قدم الوزير التهنئة لإدارة المدرسة والمعلمين والطلاب الأقباط بمناسبة أعياد المسيحيين، وتفقد فصول الصفوف الثاني والرابع والسادس الابتدائي، وأجرى حوارا مع الطالبات في المواد الدراسية التي يتم شرحها، لمعرفة مدى استجابتهن واستفادتهن من الدروس.



كما تفقّد الوزير أحد فصول الصف الثالث الإعدادي أثناء حصة للغة العربية، وأجرى حوارا مع الطالبات عن كيفية تعلم اللغة والاعتزاز بها، وتفقد أيضا فصلا للصف الأول الثانوي أثناء شرح لمادة الكيمياء، حيث ناقش الطلاب في الدرس.



وأثناء تفقد الوزير للفصول، وجهت إحدى طالبات الصف الثاني الثانوي دعوة للوزير على الإفطار التي قامت بتصميمها وتنفيذها بشكل فني داخل المدرسة، حيث أثنى الوزير على موهبتها وشجعها على تنميتها والاستثمار فيها.



وأجرى الوزير حوارا مع معلمات المدرسة حول النظام التعليمي الجديد، مؤكدا أهمية التركيز على تحقيق التعلم المنتج للمعرفة والإبداع والتفكير، والتأكيد على ضرورة بذل الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية، وتطوير الأداء التعليمي داخل الفصول للحصول على نتائج إيجابية.



وفي ختام الزيارة، أشاد وزير التربية والتعليم بحسن سير انتظام العملية التعليمية بالمدرسة، وما تشهده من انضباط.