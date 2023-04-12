بيروت - أحمد عز الدين



وجّه رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون ابي رميا دعوة للنواب الراغبين بالمشاركة في مباراة كرة قدم، بمناسبة ذكرى 13 نيسان (ابريل)، وهي ذكرى الحرب اللبنانية التي اندلعت قبل 48 سنة، وذلك كتعبير عن رفضها وكل انواع الحروب.



وجاء في الدعوة: تتشرف لجنة الشباب والرياضة النيابية بدعوتكم للمشاركة في مباراة لكرة القدم، تقيمها الاربعاء 12 ابريل 2023، عشية 13 ابريل الساعة الثامنة والنصف مساء على ملعب «الرئيس فؤاد شهاب» البلدي في جونيه.



يهدف هذا الحدث الى تذكير اللبنانيين بأن الحروب لا ينتج عنها سوى المآسي والويلات، ولتتحول هذه الذكرى من ذكرى حرب أليمة عانى منها كل اللبنانيين، الى ذكرى سلام وروح رياضية ورسالة وحدة وطنية تظهر من خلال الصورة الجامعة للبنانيين على مختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم.



يشارك في هذا الحدث ايضا لاعبون من «الدفاع المدني» لما لهذه المؤسسة من محبة خاصة لدى كل اللبنانيين ولما تقوم به من مهام على مساحة الوطن بتفانٍ كامل.



وتقام المباراة على مساحة ملعب «ميني فوتبول» وتستغرق 30 دقيقة مقسمة الى شوطين (15 دقيقة لكل شوط).



كما سيتم تبديل اللاعبين ليتمكن كل من الزملاء النواب الراغبين في المشاركة في هذه المباراة.



يذكر انه ليست المرة الاولى التي تقام مثل هذه المباراة، فقد سبق وأجريت مباراة مماثلة قبل سنوات في هذه الذكرى، وشارك فيها وزراء ونواب على ملعب المدينة الرياضية في بيروت.