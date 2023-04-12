

اكد نائب رئيس مجموعة البركة الاعلامية د.علي حسن خليل ان كوكبة من نجوم الغناء في العالم العربي سوف يحطون رحالهم في الكويت، اعتبارا من ثاني ايام عيد الفطر المبارك. وقال د. علي حسن في تصريح خاص إن مجموعة البركة الاعلامية حضرت مفاجأة فنية كبرى من خلال استضافة عدد بارز من نجوم الغناء والطرب وهم الفنانون: نبيل شعيل واصيل ابو بكر وبلقيس وخالد عبدالرحمن الذين سيعايدون اهل الكويت.



وتابع د.علي حسن قائلا: تضم الليلة الثانية من ايام عيد الفطر المبارك حضور بلبل الخليج المطرب الكبير نبيل شعيل بالاضافة الى المطرب الكبير اصيل ابوبكر، حيث اعد هذا الثنائي مجموعة من الاعمال الخاصة لتقديمها لجمهورهم الحبيب في الكويت.



اما الليلة الثالثة من ايام عيد الفطر المبارك فستجمع المطرب السعودي الكبير خالد عبدالرحمن الذي يعود الى جمهوره في الكويت بعد غياب طويل، وستشاركه السهرة المطربة المحبوبة بلقيس.



وأشار نائب رئيس مجموعة البركة الاعلامية الى ان الحفلات ستقام في قاعة البركة في فندق كراون بلازا في منطقة الفروانية، والتي تعتبر واحدة من اهم القاعات المجهزة لاستقبال الحفلات الجماهيرية الكبرى.



من جانبة، قال المطرب القدير نبيل شعيل: حبايبي الغاليين انا في انتظاركم ثاني ايام عيد الفطر المبارك في قاعة البركة انا وأخي المطرب الكبير اصيل ابو بكر.. وابشروا بالمفاجآت الفنية المتجددة.



فيما قالت المطربة المحبوبة بلقيس: حبايبي اهل الكويت الغاليين كل عام وانتم بألف خير انتظركم في حفل فني كبير جدا في 23 ابريل ثالث ايام عيد الفطر المبارك في قاعة البركة في فندق كراون بلازا مع الفنان الكبير خالد عبدالرحمن.. وراح نولعها.. متعطشة لكم ومتأكدة اني واحشتكم.



بدوره، قال المطرب الكبير خالد عبدالرحمن: جمهوري الغالي جمهور الكويت الحبيبة يسعدني ان التقيكم بعد غياب كبير في ثالث ايام عيد الفطر المبارك بإذن الله بقاعة البركة في حفلة ان شاء الله تعجبكم وتحوز رضاكم وابشروا بكل ما هو جديد ومتميز.. حفظكم الله.



وفي ختام تصريحه، قال د.علي حسن خليل: هذه الحفلات تأتي ضمن سلسلة من الحفلات والمناسبات التي اعدتها مجموعة البركة لجمهورها في الكويت والتي ستتواصل على مدار العام. وستكون محطة البداية من خلال معايدة كل من الفنانين نبيل شعيل وأصيل ابو بكر وبلقيس وخالد عبدالرحمن الذين سيعايدون اهل الكويت اعتبارا من ثاني ايام عيد الفطر المبارك.. وكل عام وأنتم بكل الخير.