

نعى النادي البحري الرياضي ببالغ الحزن والأسى والتسليم بقضاء الله تعالى وقدره، ابن النادي واللاعب الدولي للدراجات المائية عبدالعزيز حسين الزعتري الذي انتقل إلى جوار ربه عن عمر ناهز 34 عاما مساء أمس الأول الإثنين. وكان الراحل بدأ مشوار عطائه الرياضي في النادي منذ انتسابه عضوا عاملا في مارس 2008، وكانت له اهتماماته بالرياضات البحرية وفي رياضة الدراجات المائية وشارك في العديد من البطولات المحلية، فيما مثل المنتخب الوطني في مشاركاته الخارجية على مستوى البطولات الخليجية والدولية، كما كانت له مشاركاته في اللجان التنظيمية لسباقات الزوارق السريعة ومشاركاته الأخرى في أنشطة النادي.



وتمتع الفقيد الراحل بالأخلاق الدمثة، وبروحه الهادئة المبتسمة، وحرصه التام على التعاون والبذل والمساعدة، إلى جانب اهتماماته الإنسانية بشكل عام، وفي الرفق بالحيوان بشكل خاص ومن خلال الجمعية الكويتية لحماية الحيوان وبيئته التي تولى فيها منصب نائب الرئيس للجمعية حتى يوم وفاته. وقد غيم الحزن على أسرة النادي وزملائه اللاعبين، فيما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع الخبر المفجع والجلل بوفاته. نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يحتسبه من الشهداء والصالحين، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



(إنا لله وإنا إليه راجعون).