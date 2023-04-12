

يحيى حميدان



أبدى مدرب فريق الكرة القدم بنادي التضامن ماهر الشمري أسفه بعد هبوط فريقه لدوري «زين» للدرجة الأولى على الرغم من فوزه على الساحل، مضيفا أنه من المؤسف ارتباط مصيرنا بنتائج الفرق الأخرى وفوزنا الصعب على الساحل لم يفيدنـا بشيء عقــــب فوز النصر علــى الجهراء.



وبين الشمري انه يضع نفسه ضمن الملامين على هبوط «العنيد» لدوري المظاليم على الرغم من تسلمه المهمة منذ شهر تقريبا، مشيرا إلى أنه ستكون هناك مناقشات موسعة حول أسباب الهبوط لعلاجها وضمان عودة الفريق سريعا لدوري الكبار.



ورأى انه من أسباب هبوط التضامن رسميا قبل 3 جولات من نهاية دور تحديد البقاء والهبوط هو عدم لعب الفريق على ملعبه أو حتى التدرب عليـــه بسبب عمليات الصيانة التــي يشهدها وهو جانب مهـم ولكنه ليـــس السبـب الوحيد ولا يمكن لنا أن نخفي الخلل، وعلينا النظر للمستقبل ونسيان الماضي.