

يعقوب العوضي



تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم اليوم مواجهتين ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة (ب) في بطولة كأس اتحاد كرة اليد، حيث يلتقي في 9 مساء كاظمة برصيد نقطتين مع النصر من دون نقاط، وفي الثانية يواجه برقان ولديه نقطتان التضامن من دون رصيد في 11 مساء.



ويتشارك كاظمة وبرقان صدارة المجموعة مؤقتا، وتستأنف المنافسات غدا الخميس بمواجهتي السالمية مع اليرموك، والعربي مع الشباب ضمن المجموعة الثالثة.



بالعودة إلى مباريات اليوم يسعى البرتقالي لتعزيز صدارة الترتيب العام ومحاولة الفوز بفارق أهداف مريح يضمن معه فض الاشتباك في قمة الترتيب مع برقان والاقتراب من التأهل إلى دور الثمانية، ويعتمد مدربه الإسباني انطونيو على عدة لاعبين منهم: سالم عبدالسلام، أحمد القطان، إبراهيم الأمير، ومشاري طه إلى جانب المحترف أنور بن عبدالله ومحمد فراد، وفي الجهة الأخرى يبحث النصر بقيادة المدرب محمد مسعودان عن تعويض هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى.



وفي اللقاء الثاني تكاد تكون المواجهة محسومة لبرقان عطفا على ظهور الفريقين في البطولات المحلية على مدار المواسم السابقة، حيث يحتل التضامن المراكز الأخيرة في الترتيب العام لدوري الدرجة الأولى، فيما ينافس برقان على منصات التتويج.