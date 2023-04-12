

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



ما زال مسلسل المفاجآت مستمرا في بطولة كأس أمير قطر بنسخته الـ 51، حيث تمكن السيلية صاحب المركز الأخير في الدوري القطري من الإطاحة بفريق الدحيل حامل اللقب ومتصدر الدوري القطري هذا الموسم بركلات الترجيح 5-4 في إطار مباريات ربع نهائي البطولة، وذلك عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2.



وبذلك جرد السيلية فريق الدحيل من لقب البطولة، وصعد للمرة الثانية في تاريخه إلى نصف النهائي بعد أن حقق هذا الإنجاز عام 2013 حين لعب المباراة النهائية أمام السد، ومن المقرر أن يلتقي مع العربي الفائز على حساب فريق معيذر (درجة ثانية).