

أعلن نادي ليستر سيتي الانجليزي تعيين المدرب دين سميث على رأس الجهاز الفني للفريق الأول في كرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي خلفا للأيرلندي براندن رودجرز المقال من منصبه. وأقيل رودجرز من منصبه في 2 الجاري بعد اربع سنوات في منصبه بسبب سوء نتائج الفريق.



ويحتل ليستر سيتي بطل الدوري عام 2016 المركز التاسع عشر قبل الاخير في الدوري الانجليزي الممتاز وستكون المهمة الأساسية للمدرب الجديد بالتالي مساعدة الفريق على تحاشي الهبوط.



ولن تكون مهمة المدرب الجديد سهلة في اختباره الرسمي الأول لأنه سيواجه مان سيتي بطل الدوري الموسم الماضي السبت المقبل خارج ملعبه. ولم يفز ليستر في آخر تسع مباريات في مختلف المسابقات.