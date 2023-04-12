

أعلن فريق ريدينغ، المنافس بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم، أمس، إقالة بول إينس المدير الفني، بعدما تراجع الفريق للمراكز المهددة بالهبوط.



وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» إن النادي قرر تعيين نويل هانت، مهاجم الفريق السابق ومدرب فريق تحت 21 عاما، كمدرب مؤقت لنهاية الموسم، بعد أن رحل أيضا أليكس راي، المدرب المساعد.



وخسر ريدينغ 1-2 أمام بريستون الاثنين، وهو الأمر الذي ترك الفريق بعيدا عن المنطقة الدافئة بفارق نقطة مع تبقي خمس مباريات على نهاية الدوري، علما أن الفريق لم يحقق أي انتصار في آخر ثماني مباريات.