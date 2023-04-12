

قال ليروي ساني، جناح فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، إنه يعلم أنه بحاجة إلى تقديم أداء أفضل، ولكنه أيضا يعتقد أنه يتم الحكم عليه «بقسوة شديدة» من قبل جماهير كرة القدم، والنقاد.



وقال ساني في مقابلة مع شبكة «سبورت1»: «أعلم أنني بحاجة للقيام بعمل أفضل في بعض الأمور، أنه يجب أن أسجل المزيد الأهداف، ولكن لدي دائما الشعور بأنه يتم الحكم علي بقسوة شديدة علانية»، مضيفا «بعد تسجيل هدف، يتم الاحتفال بي، بعد مباراتين أو ثلاث مباريات أضعف تتم مناقشة ما إذا كنت جيدا بما يكفي للعب لبايرن ميونيخ أو المنتخب الوطني». ومر ساني بلحظة مضطربة مع بايرن ميونيخ عقب رحيل جوليان ناغلسمان والخروج من كأس ألمانيا، والذي كان محبطا للغاية.