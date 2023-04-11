يحيى حميدان



حقق كاظمة فوزا كاسحا على ضيفه القادسية 4-1 على ستاد الصداقة والسلام ضمن الجولة الثالثة من دور تحديد بطل دوري "زين" الممتاز لكرة القدم.



وارتقى "البرتقالي" برصيده إلى 36 نقطة محافظا على مركزه الثاني، فيما بقي "الأصفر" على رصيده السابق 30 نقطة في المركز الرابع.

ساد الهدوء أغلب فترات الشوط الأول من الطرفين ولم تكن هناك الكثير من المحاولات لهز الشباك، حيث غابت الجدية الهجومية عن القادسية، فيما كان كاظمة أفضل هجومياً وهدد مرمى "الأصفر" للمرة الأولى برأسية من المدافع الجزائري عماد الدين عزي وتصدى لها الحارس خالد الرشيدي بتألق لافت (16)، وجاءت المحاولة الثانية من المدافع الفلسطيني ميشيل ميلاد بتسديدة بعيدة ومرت بجانب المرمى القدساوي (30).



وتحصل القادسية على فرصته الأولى عن طريق عيد الرشيدي بعد مروره من الظهير الأيسر محمد خالد ولكنه سدد الكرة بوجه حارس كاظمة فيصل السبيعي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.



ورد "البرتقالي" بقوة بافتتاحه التسجيل من ركلة ركنية نفذها الفهد وحولها بندر بورسلي برأسه في شباك "الأصفر" في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.



وفي الشوط الثاني، بدا كاظمة أكثر انضباطاً، على الرغم من المحاولات الخجولة من جانب القادسية.



وتمكن "البرتقالي" من استغلال ضعف "الأصفر" ومضاعفة النتيجة بعد تسجيل الهدف الثاني برأسية شبيب الخالدي بعد عرضية بورسلي (67)، وسجل الإسباني جاي ديمبلي الهدف الثالث بعد اختراقه العمق القدساوي (69).



واحتسب الحكم السعودي ماجد الشمراني ركلة جزاء صحيحة لعرقلة شبيب الخالدي من لاعب وسط القادسية عبدالله الشمالي داخل المنطقة، ليترجمها شبيب لهدف رابع (72).



وسجل البديل مشعل خالد هدف حفظ ماء الوجه للقادسية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.