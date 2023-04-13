بشرى شعبان



نظمت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ومركز الكويت للتوحد وجمعية التوحد الكويتية دورة تدريبية بعنوان «الإدماج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في مكان العمل». أعد الدورة كل من المدربين: د.أماني الختلان من قسم الأبحاث ودراسة سوق العمل في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وعروب بورحمة رئيسة قسم الخدمة الاجتماعية والنفسية في مركز الكويت للتوحد، وخزنة الحضرمي استشارية في جمعية التوحد الكويتية.



وقد شارك في الدورة العديد من ممثلي الجهات في القطاع الخاص والحكومي بهدف تفعيل تنفيذ سياسة الإدماج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل بالكويت بتكليف من منظمة الاسكوا التابعة لمقر الأمم المتحدة، والتي من أهدافها توفير فرص العمل لذوي الإعاقة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف في الكويت كانت الفئة المستهدفة في التدريب: مدراء الشركات ورؤساء الأقسام وجميع العاملين بقسم الموارد البشرية في القطاع الخاص.