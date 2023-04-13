تنطلق حملة خيرية كويتية تحت شعار «ستر وأمان» لبناء قرية الأمل للأرامل والأيتام في جمهورية قيرغيزستان. وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية محمد الشايع: «إن هذا المشروع يمثل إضافة نوعية للمشروعات الخيرية الكويتية في قيرغيزيا في ظل معاناة الأرامل والأيتام هناك، حيث إنهم لا يجدون السند والمعين، ولا السكن المناسب للعيش الكريم، ولكن بوقفة المحسنين ودعمهم سيتم بإذن الله بناء قرية الأمل، لنصنع لهم حياة كريمة يستحقونها، ويستمر الأمل، ويكون عطاء أهل الحير سترا وأمانا للأرامل والأيتام». وعن محتويات هذه القرية، أفاد الشايع بأنها تتكون من 48 بيتا، ويتألف البيت الواحد من غرفتين للنوم وغرفة للتدفئة ومطبخ ودورة مياه، ويشمل كل التجهيزات من مفروشات وأجهزة كهربائية بمساحة 57 مترا مربعا. وأضاف: كما تشتمل هذه القرية على مستوصف طبي لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة بمساحة 70 مترا مربعا، وسيتم بناء مسجد لإقامة الصلاة ونشر الدعوة وتوعية المسلمين بمبادئ دينهم بمساحة 120 مترا مربعا، كما تشتمل هذه القرية على ملعب لكرة القدم بمساحة 448 مترا مربعا ومخبز خيري يخدم الأهالي في هذه القرية، مبينا أن الحملة ستنطلق ليلة 27 رمضان بتكلفة إجمالية قدرها 302 ألف دينار.