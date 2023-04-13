أسامة دياب



كشف السفير فوق العادة ومفوض للجمهورية القيرغيزية لدى البلاد عظمات قاراغولوف أن مجلس الوزراء للجمهورية القيرغيزية قد قرر تمديد النظام المبسط لمنح التأشيرات لمواطني الدول الآتية: الجزائر، بنغلاديش، مصر، الهند، الأردن، لبنان، المغرب، نيبال، باكستان، تونس، وسريلانكا بتاريخ 07/04/2023 شريطة أن يكون طالب التأشيرة مقيما بشكل قانوني في أراضي الدول التالية: الكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر ومملكة البحرين ودولة بروناي دار السلام وسلطنة عمان.



ولفت قاراغولوف في تصريحات صحافية إلى أن اتخاذ هذا القرار يأتي في إطار تسهيل نظام التأشيرات للجمهورية القيرغيزية من أجل تهيئة الظروف المواتية لتطوير الاستثمار وقطاع السياحة في البلاد.