علي شداد لـ «الأنباء»: أكثر من 7000 مصلٍّ شهدوا صلاة القيام في ليلة 21 رمضان بالمسجد الكبير

مسجد بلال بن رباح يتألق في خدمة ضيوف الرحمن وتوفير كل التجهيزات لخدمة المصلين والمتهجدين

أسامة أبوالسعود



لم تمنع أمطار الخير التي هطلت على البلاد مساء امس الاول جموع المصلين والمتهجدين، من قيام ليلة 21 رمضان في أجواء إيمانية متميزة.



وتدفق الآلاف من المصلين الى مختلف مساجد البلاد احياء لتلك الليالي المباركة وتلمسا لليلة القدر التي هي خير من الف خير مصداقا لقوله تعالى (إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر).



وفي مسجد الدولة الكبير أمَّ المصلين في الركعات الاربع الاولى القارئ أحمد النفيس، وتبعه في الركعات الاربع الاخيرة والوتر والدعاء القارئ فهد واصل المطيري.



من جانبه، أكد مدير ادارة مسجد الدولة الكبير علي شداد، في تصريحات لـ «الأنباء»، جاهزية المسجد الكبير لاستقبال جموع المصلين واستعداداته الكبيرة لاستقبال جموع المصلين والمتهجدين.



واشار الى أن اولى ليالي الوتر من العشر الأواخر، وهي ليلة 21 رمضان، شهدت أجواء ايمانية وروحانية متميزة بفضل الله، ولم تشهد أي أمر يعكر صفو جموع المصلين الذين فاق عددهم 7000 مصل في صلاة القيام.



وأشاد شداد بتعاون مختلف جهات الدولة في تنظيم هذا الحدث الرمضاني الايماني المميز وهو احياء ليالي العشــر من رمضان وفي مقدمة تلك الجهات وزارة الداخلية، حيـــث قام وكيل وزارة الداخلية الفريق انـــور البرجس ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمــن العام اللواء عبـــدالله الرجيب والعقيد علي الراشد مدير عمليات القوات الخاصة وعدد من قيـادات الوزارة بزيارة المسجـد الكبير وتفقـد كل التجهيزات الأمنية والاستعدادات الكاملة للوقوف على راحة جموع المصلين.



وكعادته، تألق مسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق في استقبال جموع المصلين والمتهجدين في تلك الليالي المباركة، حيث الاجواء الايمانية والروحانية المميزة مع كوكبة من القراء والتجهيزات العديدة بداء من استقبال المصلين وتوفير سيارات كهربائية لنقلهم من مواقف السيارات الى المسجد والعكس وتقديم واجب الضيافة والتمور والمشروبات الساخنة والعصائر وتنظيم حركة دخول وخروج المصلين بكل سهولة ويسر. كما شهدت العديد من مساجد البلاد وخاصة المراكز الرمضانية استعدادات كبيرة وتجهيزات ضخمة لاستقبال ضيوف الرحمن في تلك الليالي المباركة بمختلف المحافظات.