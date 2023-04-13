قدم نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري اقتراحا بتعديل بعض أحكام لائحة خيام المناسبات المؤقتة.



وقال المطيري في اقتراحه: تكتسب الخيام في المناسبات الاجتماعية أهمية كبيرة لدى المواطن الكويتي، وبناء عليه صدر القرار الوزاري رقم (935/ 2019) بشأن لائحة خيام المناسبات المؤقتة وملحقاتها. ومؤخرا ارتفع إقبال المواطنين على هذه الخيام في الأفراح والمناسبات الاجتماعية خاصة بعد قرار سحب صالات الأفراح الدائمة وتحويلها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، ولم يتم منذ سنوات تخصيص مواقع لصالات أفراح جديدة، الأمر الذي لم يعد يفي بمتطلبات المواطنين بسبب زيادة الطلب على الصالات الحالية، وبعد تطبيق لائحة الخيام المؤقتة التي تنص على أن مدة الترخيص (سبعة أيام من تاريخ إصدار الترخيص ويمكن تمديده لثلاث مدد مماثلة) بمدة إجمالية شهر، لوحظ أن هذه المدة غير كافية إطلاقا لأن إعداد وتجهيز وتنفيذ هذه الخيام يتطلب وقتا كبيرا قد يصل تقريبا إلى شهر، بينما الأعمال التنفيذية تبدأ بعد صدور الترخيص. وبناء عليه نقترح: تعديل بعض نصوص أحكام القرار الوزاري رقم (935/ 2019) الخاص بلائحة خيام المناسبات المؤقتة وملحقاتها بالنصوص التالية: - المادة الثالثة - الشرط رقم 17: لا تزيد مدة الترخيص على شهر من إصداره، ويمكن تمديده لثلاث مدد مماثلة. - المادة الرابعة - البند رقم 2: يتم استيفاء (500 دينار) عن إصدار الترخيص ويدفع المبلغ ذاته عن كل تمديد للترخيص.