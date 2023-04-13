محمد راتب



أعلن رئيس اتحـــاد الجمعيـــات التعاونيـــة الاستهلاكية علي فهد الفهد عن ختام بطولة اتحاد الجمعيات الرمضانية لكرة القدم التي أقيمت في ملعب الواحة بمنطقة مشرف، والتي جمعت في المباراة النهائية فريقي جمعية الفنطاس وجمعية مشرف، وكان الفوز حليفا لفريق مشرف الذي توج بكأس البطولة، وجرى تكريم الفائزين والمنظمين والمشاركين في البطولة. وأكد الفهد أن هذه الفعالية تأتي في إطار سلسلة الأنشطة التي ينظمها اتحاد الجمعيات سنويا، والتزامه بدعم وتشجيع المبادرات الرياضية، وتعزيز الصحة واللياقة البدنية لموظفي الجمعيات. وفي إطار آخر، كرم الفهد الفائزين على مستوى القطاع التعاوني بمسابقة القرآن الكريم، بحضور لجنة تحكيم لحفظ القرآن الكريم من وزارة الأوقاف، مشيدا بالمكرمين من حفظة القرآن الكريم، متمنيا لهم التوفيق والمراكز الأولى على مستوى الجمعيات التعاونية.