

أحمد الفضلي



تستعد الفنانة هبة الدري للعودة للأعمال المسرحية الاستعراضية من خلال عمل مسرحي يتم التحضير له حاليا بعنوان «وينزداي» ويجمعها بالعديد من نجوم المسرح الاستعراضي، أبرزهم صمود المؤمن وغدير السبتي ونواف العلي وعبدالله المسلم وفتات سلطان، والعمل من تأليف وإخراج عبدالله المسلم.



ومن جانبها، أعربت الدري عن بالغ سعادتها بالظهور بشكل مستمر على خشبة المسرح في موسم عيد الفطر، حيث قدمت في السنوات الماضية أعمالا مسرحية متتالية جمعتها بجمهورها، مشيرة إلى ان الفنان يعشق لقاء جمهوره في كل عام على خشبة المسرح وأنا محظوظة بوجودي بشكل مستمر في الأعمال المسرحية في عيد الفطر، وهذا العام أشارك في عمل مسرحي عائلي من إنتاج مسرح السلام للمخرج عبدالله المسلم الذي قدمت معه ومع والده عدة أعمال مسرحية ناجحة والعمل القادم سيعرض في أول أيام عيد الفطر على مسرح نادي القادسية وأراهن على نجاحه.



وفيما يتعلق بردود الأفعال التي حصدها أحدث أعمالها الفنية في رمضان ٢٠٢٣، ذكرت الدري انها سعيدة بردود الأفعال الإيجابية التي حصدتها عن دوري في مسلسل «نون النسوة»، حيث تلقيت عددا كبيرا من ردود الأفعال الإيجابية من خلال اتصالات هاتفية أو رسائل وتعليقات تلقيتها عبر حساباتي في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى ان العمل يحمل العديد من المفاجآت، ستصدم المشاهدين في الحلقات المقبلة.