

كشفت الفنانة سميرة سعيد عن سر رشاقتها رغم عشقها للشوكولاتة، قائلة: «لازم الواحد يحسب كويس، أنا النهاردة أكلت شوكولاتة يبقى هبعد عن أي شيء يسبب زيادة الوزن، هي في النهاية حسبة، لكن ممكن أكون معرضة لزيادة الوزن إذا لم أنتبه لحساب السعرات الحرارية التي أتناولها».



وأكدت سعيد، خلال لقاء تلفزيوني، أنها تمارس الرياضة بانتظام لكي تحافظ على وزنها ورشاقتها، مشيرة إلى أنها تتناول القهوة في الصباح خارج شهر رمضان، ثم تمارس الرياضة، سواء في صالة الجيم أو في منزلها، وذلك من ساعة وربع الساعة إلى ساعتين، لافتة إلى أنها لا تخجل من عمرها الحقيقي، وتعتبر أن العمر يحدده قلبها وعقلها، مؤكدة أن مدة العمر تختلف بين إنسان وآخر، فأحيانا تكون قصيرة، وأحيانا تكون طويلة، فلكل شخص العمر الذي كتبه الله.



وأضافت سميرة: «مبيفرقش معايا خالص، عادي بالنسبالي أقول سني، وأنا بحمد ربنا في السن ده قادرة أغني وقادرة ألعب رياضة وقادرة يبقى ليا حياة، بسافر وباكل وبعمل كل ده وأنا في السن ده، مش قاعدة في البيت، ساعات بستغرب، بس في الآخر مبخجلش من سني أبدا، وهذه طبيعة الحياة وكلنا لينا عمر».