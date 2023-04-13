

بيروت - بولين فاضل



لن يطول غياب الممثلة ميرفا القاضي عن الشاشة بعد انتهاء شهر رمضان وانتهاء عرض مسلسل «سفر برلك» الذي تشارك فيه، إذ تظهر في مسلسل «الثمن» العائد بعد الشهر الفضيل بمزيد من الحلقات الحافلة بالأحداث المشوقة والشخصيات الجديدة.

وتقول ميرفا إنه حين تم التواصل معها للمشاركة في المسلسل، كان فريق العمل قد اكتمل وورشة التصوير انطلقت، فوجدت الدور جميلا جدا وانجذبت الى الشخصية، وكانت موافقة سريعة منها على الالتحاق بالفريق في تركيا والانضمام الى الأحداث في الحلقة 60. وبحسب ميرفا، فإن «الثمن» مكسر الأرض «وأبطاله رائعون ومن بينهم رزان جمال التي تحصد نجاحا وحبا مستحقين.

وعن مشاركتها في المسلسل الرمضاني» سفر برلك «من خلال تجسيدها شخصية الجاسوسة سارة آرنسون، تقول إن الدور لم يكن سهلا على الإطلاق لاسيما أن المسلسل تاريخي والشخصية حقيقية، وبالتالي كان عليها القيام بأبحاث كثيرة للولوج في تفاصيل الشخصية وإيفائها حقها مشيرة الى أن عوامل كثيرة جذبتها الى هذا المسلسل من بينها ضخامة الإنتاج واحترافية الإخراج والممثلين المشاركين.

وتؤكد ميرفا أنها في بحث خلال هذه المرحلة عن الأدوار والأعمال التي لا تضطر فيها الى قبول التنازلات خصوصا أنها ملت قراءة الأدوار نفسها وفي مقدمها دور المرأة الثرية والقوية التي يخون الرجل شريكته معها قائلة إنها رفضت في الآونة الأخيرة ما لا يقل عن عشرة أدوار لكونها تدور في فلك أدوار سابقة لها ولكونها ليست من النوع الذي يريد الظهور على الشاشة لمجرد الظهور.



ومن الأعمال التي شاركت فيها ميرفا القاضي أخيرا ويحلو لها التوقف عندها، مسلسل «الوسم» الى جانب النجم قصي الخولي الذي تنحاز اليه من بين غير نجوم وتشيد بدماثة أخلاقه ولطفه واحترافيته في العمل.

وعن السبب وراء قبولها تجسيد الدور الذي عرض عليها فيه، تلفت الى أنه بعيد عن الكليشيه وقد شكل تحديا بالنسبة اليها خصوصا أنها لعبت فيه دور رئيسة مافيا.

وإذا كانت ميرفا حاضرة بقوة على الشاشة، فهي بعيدة عن الوسط الفني، أما عدم بنائها صداقات فيه فترده الى كونها لا تشعر بالانتماء الى وسط مليء بالكذب والازدواجية والتمثيل مشيرة الى أنها تجد هدوءها وملاذها في الطبيعة ومع كلابها وهررها.