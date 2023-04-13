

طارق عرابي



عقدت مجموعة أرزان المالية اجتماع الجمعية العمومية العامة عن عام 2022 أمس، وذلك بنسبة حضور بلغت 74% حيث وافقت على جميع بنود جدول الأعمال بما فيها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 4% أي بواقع 4 فلسا للسهم الواحد بالإضافة إلى أسهم منحة بنسبة 2% بواقع 2 سهم لكل 100 سهم من أسهم الخزينة وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الاثنين الموافق 1مايو 2023.



وخلال كلمته أمام الجمعية العمومية للشركة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة جاسم زينل إن «أرزان» مستمرة في إثراء القطاع الاستثماري بالسوق الكويتي وأسواق المنطقة، وأن المجموعة تحصد ثمار العمل الجاد والمثابرة طوال العشر سنوات السابقة، مشيرا إلى أن مجموعة أرزان المالية تتمتع بوضع مالي متين وتسعى دائما لتنويع مصادر دخلها مما يساهم في تقليل المخاطر وزيادة الفرص الاستثمارية.



واستعرض زينل أداء مجموعة أرزان المالية خلال العام 2022 قائلا: «استطاعت المجموعة في نهاية عام 2022 تحقيق نمو في الأرباح التشغيلية بنسبة 13.3% مقارنة بنهاية عام 2021، وقد حققت المجموعة صافي أرباح بلغ 8.15 ملايين دينار، مقابل 7.43 ملايين دينار في نهاية عام 2021. وبما يعادل عائد أساسي للسهم الواحد 10.115 فلوس. كما ارتفعت مؤشرات العائد على الأصول إلى 5.17% من 4.5% والعائد على حقوق المساهمين إلى 7.1% من 6.15% كما في نهاية عام 2022 مع الاحتفاظ بمعدل الرافعة ضمن الحدود الدنيا 0.183:1 ونسبة سيولة مرتفعة بلغت 3.6: 1، ونسبة كفاية رأس المال تتجاوز المتطلبات الرقابية».



وأرجع زينل التحسن الكبير في الأداء إلى ارتفاع إيرادات المجموعة بنسبة 14.9% حيث بلغ إجمالي إيرادات المجموعة 16.81 مليون دينار، مقارنة 14.62 مليون دينار كما في نهاية 2021 والناتجة من أرباح من الأصول المالية بالقيمة العادلة وكذلك حصة المجموعة من أرباح الشركات الزميلة بالإضافة الى إيرادات الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول خلال العام.



وذكر أنه بالرغم أن العام 2022 لم يخل من التحديات الصعبة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في أوروبا عقب اندلاع الحرب الروسية -الأوكرانية وما نتج عنها من خلق أزمة في الطاقة والغذاء، بالإضافة إلى سياسات التشديد النقدي الصارمة التي اتبعتها أغلب البنوك المركزية حول العالم وبوتيرة متسارعة للحد من ارتفاع معدلات التضخم مما يهدد بتباطؤ قياسي محتمل في معدلات النمو الاقتصادي خلال العام 2023، وتعتبر منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إحدى المناطق القليلة في العالم التي حققت أداءا جيدا في العام 2022 إذ أثمر ارتفاع أسعار النفط زيادة الإيرادات وهو ما أتاح لبلدان المنطقة فرصة المضي قدما في برنامجها الاقتصادي.



واستطرد زينل حديثه قائلا: «وقد ركزت المجموعة في عام 2022 على تنفيذ الإستراتيجية الجديدة للأعوام (2022 - 2024) وتحقيق رؤية المجلس في أن تكون مجموعة أرزان المالية شركة رائدة في تقديم الخدمات المالية والاستثمارية المميزة والمبتكرة لعملاء المجموعة، ولذلك قامت بإنشاء إدارة متخصصة لمتابعة إستراتيجية المجموعة، إلا أن الظروف الاقتصادية العالمية وانعكاساتها السلبية خلال العام أدت إلى التريث في الأنشطة الاستثمارية وعززنا الجهود في معالجة التحديات المتعلقة بإدارة الأصول وإعادة تمويل القروض مع انتقاء بعض من الاستثمارات المتميزة والتي تتواءم مع سياسة المخاطر المتحفظة لدينا».



وأضاف أن المجموعة تترقب لاقتناص الفرص الاستثمارية عالية الجودة وقليلة المخاطر التي قد توفرها الظروف الاقتصادية لزيادة وتنويع مصادر الدخل ولتفادي تقلبات الأسواق والأزمات المالية المحتملة والتي قد تؤثر على نمو المجموعة، كما ستستمر المجموعة على تقديم الخدمات المتميزة لعملائها وتحقيق متطلباتهم وطموحاتهم والمحافظة على ثرواتهم وتنميتها.



وتابع أن المجموعة تواصل العمل بكل تفان لتحقيق غاياتها الطموحة في تبني المبادئ المهنية، والقيم العالية وإرساء ثقافة تكافؤ الفرص في العمل والذي يزيد من إنتاجية الموظف ويعزز من الاستقرار والرضا الوظيفي ويعزز من دفع عملية التطوير والتقدم في المجموعة، كما تؤمن المجموعة بأهمية زيادة نسبة الكوادر الوطنية وتطوير المواهب والكفاءات الوطنية من خلال توفير البرامج التنفيذية عالية الجودة لصقل مهاراتهم ودعم تقدم مساراتهم المهنية.



انتخاب مجلس إدارة لـ 3 سنوات



انتخبت الجمعية العمومية للشركة مجلس إدارة جديدا لفترة ثلاث سنوات مقبلة، وهم كالتالي:



1- جاسم حسن علي زينل



2- طلال جاسم البحر



3- إبراهيم صالح عبدالله الذربان



4- عماد عبدالله عبدالرحمن العيسى



5- بدر جاسم عبدالله الهاجري



6- عيسى عبدالله عيسى المزيني



7- د.سليمان طارق العبدالجادر