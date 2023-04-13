

عقدت الشركة التجارية العقارية أول من أمس، اجتماع الجمعية العامة العادية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022، وذلك بنسبة حضور بلغت 82.9% من حضور المساهمين في مقر الشركة الكائن في منطقة شرق، حيث صادقت العمومية على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 3% من القيمة الاسمية للسهم، وأسهم منحة (من أسهم الخزينة) 3%.



وكانت الشركة قد أعلنت سابقا عن نتائج أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والتي أسفرت عن تحقيق صافي أرباح بلغ 12.48 مليون دينار، فيما بلغت الإيرادات التشغيلية من القطاع العقاري والفندقي 29 مليون دينار.



وخلال كلمته أمام الجمعية العمومية للشركة، قال رئيس مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية عبدالفتاح معرفي إن الشركة مستمرة بمنهجيتها واستراتيجيتها القائمة على أساس المحافظة على تنوع المحفظة العقارية والاستثمارية من حيث حجم وطبيعة الاستثمارات والتوزيع الجغرافي ضمن خطة عمل تهدف إلى الموازنة بين المخاطر والعوائد من خلال الدخول باستثمارات واعدة ومدرة للدخل، وبما يحقق الفائدة لمساهمينا.



وأشار معرفي إلى انضمام الشركة الى مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، حيث تهدف هذه المبادرة إلى توحيد جهود الشركات الرائدة في المشاركة بمجالات حقوق الانسان، ومكافحة الفساد، ودعم البيئة والعمل اللائق.



وأضاف بالقول: «على الرغم من التزام الشركة بتضمين هذه الأهداف ضمن أعمالها منذ سنوات طويلة إلا أن الانضمام الى مثل هذه المبادرات يمهد الطريق ويشجع الشركات الأخرى على انتهاج نفس المبادئ ضمن أولوياتها».



وختم معرفي تصريحه بدعائه إلى الله أن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه وأن تنعم الكويت بالأمن والسلامة والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.