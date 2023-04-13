الإدارة تبنت نهجاً واضحاً للاستفادة من النتائج الإيجابية لأعمالها.. لبلوغ السهم القيمة العادلة

عبدالله معرفي: الشركة تعيش الآن إعادة هيكلة إدارية ومالية لتحقيق أعلى ربحية للمساهمين

نعتمد تحسين مستويات الشفافية وتعزيز حقوق المساهمين وزيادة التداول على أسهم الشركة

زيادة نسبة الإشغال في بعض العقارات الاستثمارية الخاصة بالشركة لتصل لما يقارب 94%



أكد رئيس مجلس الإدارة الشركة العربية العقارية عماد جواد بوخمسين أن الشركة تمكنت خلال عام 2022 من تحقيق نتائج مالية وتشغيلية إيجابية، حيث ارتفع صافي الربح إلى 2.06 مليون دينار، بربحية سهم 4.07 فلوس للسهم الواحد، مقارنة بـ 10.5 ملايين دينار خسارة في 2021.



وقال بوخمسين، خلال الجمعية العمومية للشركة التي عقدت بنسبة حضور 54.3%، «بعون الله وفضله ثم بجهود إدارة وموظفي الشركة، أسفرت الإجراءات التي اتخذتها الإدارة عن نتائج تشغيلية جيدة تمثلت في جعل أنشطة الشركة أكثر مرونة وتركيز وقدرة على تحقيق نمو مستدام وإضافة قيمة كبيرة لجميع أصحاب المصالح بمن فيهم المساهمون والعملاء والموظفون».



وأضاف أن عام 2022 حفل بالعديد من الأحداث السياسية والاقتصادية محليا وإقليميا وعالميا والتي انعكست بشكل مباشر على أداء الاقتصاد المحلي، حيث تغيرت الظروف الاقتصادية بشكل ملموس، بعد سلسلة الارتفاعات المتتالية لأسعار الفائدة عالميا ومحليا مسجلة معدل 3.5% من قبل البنك المركزي الكويتي بنهاية العام الماضي، إضافة إلي التطورات الجيوسياسية واختلال سلاسل الإمداد والتوريد عالميا مع استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية وهما من أكبر مصدري السلع الأولية الغذائية في العالم، مما أثر على معدلات التضخم العالمية وبالتالي انعكاسه على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الكويت.



وزاد: إن أسواق النفط وهي السلعة الاستراتيجية للكويت شهدت تأرجحا خلال عام 2022، ومع تراجع الأسعار مرة أخرى إلى ما دون حاجز الـ 100 دولار في النصف الثاني من العام، غير ذلك فإنه في المجمل تظل المؤشرات إيجابية محليا بتحقيق فائض للموازنة يعزز النشاط الاقتصادي ويسهم في تحفيز الإنفاق على المشاريع التنموية.



وأوضح بوخمسين أن إدارة الشركة العربية العقارية قامت بتبني نهج واضح للاستفادة من النتائج الإيجابية والملموسة لأعمالها لبلوغ مستويات القيمة العادلة لأسهم الشركة، وذلك بتحسين مستويات الشفافية وتعزيز حقوق المساهمين وزيادة حجم التداول على أسهم الشركة في البورصة، ليعكس ما تشهده الشركة العربية العقارية من تطور مستمر، وكذلك الاستفادة من الترقيات التي حازتها بورصة الكويت ضمن مؤشرات الأسهم العالمية للأسواق الناشئة.



وذكر أن النتائج الأخيرة لمراجعة بورصة الكويت لأوزان مؤشراتها كشفت عن ترقية سهم الشركة العربية العقارية إلى قائمة السوق الرئيسي 50 من ضمن الشركات المدرجة، بما يعكس النظرة الإيجابية لسهم الشركة في الفترة القادمة.



وهكذا تكون شركتكم بفضل استراتيجيتها القوية والمرنة، وبفضل التناغم ما بين مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة، ثابتة ومستقرة وتسير بخطوات واثقة في تحقيق الاستثمار الناجح وخلق قاعدة قوية من المستثمرين وبلوغ درجات عالية من الثقة المتبادلة مع جميع الأطراف المتعاملة معها ومختلف أصحاب المصالح.



وأكد بوخمسين انه رغم التحديات التي واجهت الشركة من رفع سعر الخصم إلا أن الخطوات التنفيذية لإستراتيجية مجلس إدارة الشركة والتطورات الملموسة التي طرأت على مجمل أوضاعها كان لها بالغ الأثر على النتائج المالية بنهاية العام 2022، حيث بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 9.352.514 دينارا، بارتفاع عن السنة السابقة بواقع 35%، بالإضافة إلى أن غالبية نتائج الشركة مازالت تعكس نتائج إيجابية وجيدة رغم العقبات والصعوبات المشار إليها أعلاه وخاصة فيما يتعلق بالموجودات، فقد ارتفعت في 2022 إلى 138.5 مليون دينار بنمو 2.2% عن عام 2021 والذي بلغت فيه 135.5 مليون دينار، كما ارتفعت حقوق المساهمين في 2022 إلى 37.2 مليون دينار مقابل 34.7 مليون دينار بنمو 7%، كما نمت الاستثمارات العقارية في 2022 بنحو 3% لتبلغ 109.5 ملايين دينار مقابل 106.3 ملايين دينار في 2021.



وتمنى بوخمسين أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية محليا وخليجيا وعربيا للأنشطة العقارية بكل قطاعاتها، الأمر الذي سيؤدي إلي تحسين النتائج التشغيلية والمالية للشركة، واعدا بأن تقوم الإدارة التنفيذية للشركة ببذل كل الجهود لتحسين وتطوير أنشطة الشركة بما يعود بالنفع على الشركة وبالتالي على أرباحها.



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة العربية العقارية د.عبدالله معرفي إن الشركة تعيش الآن في حالة إعادة هيكلة إدارية ومالية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وعلى رأسها تحقيق الربحية للمساهم.

واضاف معرفي ان عدة تحديات واجهت الشركة في مقدمتها ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الخصم، حيث وصل الى 4% بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية والتي أثرت على الاستثمار العقاري، حيث إن الشركات العقارية يقع عليها الأثر الأكبر اذا ما قورنت بالشركات الاخرى، كما ان التحدي الأكبر كان في جائحة كورونا، حيث كان له التأثير الكبير على احد اكبر استثماراتنا العقارية والمتمثلة في الاستثمار الخدمي وهو فندق «هوليداي ان» السالمية، حيث ان الجائحة أثرت بشكل مباشر على القطاع السياحي اكثر من مثيلاتها من القطاعات الاستثمارية، وبسبب اعتمادنا بالعمل على الجهات الحكومية والتي توقفت تماما في ظل الجائحة، فقد انخفضت ايرادات الفندق بنسبة 64.7% في عام 2020 مقارنة بعام 2019 اي ما قبل الجائحة الى ان وصل نسبة انخفاض الايرادات بعد تحسن الوضع الصحي والانفتاح ما بعد الجائحة لعام 2022 الى 17% مقارنة بعام 2019 حيث تعتبر سنة 2022 هي سنة بداية التعافي، آملين أن تكون سنة 2023 هي سنة التعافي الكامل.



وعن أسباب تحقيق الأرباح، اشار د.معرفي الى انه تمت زيادة التشغيل حيث وصلت نسبة الإشغال الى ما يقارب 94% في بعض العقارات الاستثمارية في الشركة و91% في البعض الآخر، بالاضافة الى التعافي النسبي في قطاع الترفيه المتمثل في احد استثمارات الشركة (فندق هوليداي ان السالمية)، واخيرا خفض المصاريف التشغيلية للشركة.



واختتم معرفي تصريحه انه تم ادراج بند توزيع أرباح نصف سنوية على جدول أعمال الجمعية غير العادية التي تأجلت الى الأسبوع المقبل لعد اكتمال النصاب لاعتماده واتخاذ الاجراءات اللازمة، مشددا على ان ما نطمح له أن تكون الظروف الاقتصادية المستقبلية ملائمة ومعينة لنا في تحقيق رؤيتنا المستقبلية نحو تحقيق ارباح للشركة وعودة الشركة العربية العقارية الى مكانها الصحيح ضمن قائمة افضل الشركات العقارية المدرجة بالسوق الكويتي.

وقد اقرت الجمعية العمومية كل بنود جدول الاعمال وفي مقدمتها عدم توزيع أرباح وعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الادارة والمصادقة على تقارير مجلس الادارة ومراقبي الحسابات والحوكمة ولجنة التدقيق واخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة وتفويض مجلس الادارة في شراء او بيع او التصرف في اسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من أسهمها.



46 عاماً من النجاح



اشار عماد بوخمسين الى أن عام 2022 مرّ والشركة العربية العقارية تحتفل بمرور 46 عاما على تأسيسها، تمكنت خلالها الشركة من تحقيق الكثير من الانجازات العقارية والاستثمارية على مختلف الأصعدة المحلية والخليجية والعربية.



وشدد على انه منذ تولينا لمهامنا في مجلس الإدارة، لم نتوان للحظة واحدة نحو العمل الجاد والسعي الدؤوب والمتواصل في استكمال ومواكبة معايير الحوكمة للوصول إلى النظام الذي يتواكب مع متطلبات هيئة أسواق المال في تطبيق معايير حوكمة الشركات، فقمنا بإعداد اللوائح اللازمة وتشكيل اللجان المطلوبة والإفصاح عن كل المعلومات والبيانات المطلوبة التزاما من الشركة بخدمة مساهميها وكل الأطراف المتعاملة معها بشفافية كاملة.



4 عناصر أساسية للنجاح



قال د.عبدالله معرفي إن مجلس الادارة وضع خطة مستقبلية لتحقيق المزيد من الانجازات، وذلك بهدف ان تصبح الشركة، بالإضافة الى ان تكون اكثر رشاقة فهي تعكس الصورة الواقعية للقيمة الدفترية العادلة للشركة وبالتبعية القدرة على توزيع ما سيتم تحقيقه من أرباح مستقبلية وذلك من خلال 4 عناصر رئيسية، هي:



1 ـ تخفيف الاعباء التمويلية على الشركة عن طريق خفض القروض، حيث تقوم الشركة بدراسة التخارج من الاصول ذات إدرار منخفض مقارنه بتكلفه الإقراض واستخدام ما يتم تحصيله من التخارج في خفض الاعباء التمويلية.



2 ـ الدخول في استثمارات متوسطة وذات مردود عال وسريع الدوران مع تحالفات او اطراف او شركات ذات النشاط نفسه.



3 ـ تطوير بعض الأصول لتحقق أعلى عائد ممكن عن طريق استخدام نسب البناء المسموح بها (حيث إن للشركة أصولا لم يتم الوصول بها الى نسب البناء المسموح بها).



4 ـ خفض رأس المال وذلك لسببين، هما: إطفاء الخسائر المتراكمة للسنوات السابقة، واخذ مخصصات لاستثمارات مملوكة للشركة.