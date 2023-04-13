

ناشدت القنصلية المصرية في الكويت ابناء الجالية المصرية الالتزام بتجديد جوازات سفرهم قبل انتهائها بفترة كافية.



وقالت القنصلية في بيان لها: في ضوء التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية المصرية بشأن الالتزام بتجديد جوازات السفر المصرية قبل انتهائها بفترة كافية، والتي تتضمن انه في حال انتهاء مدة صلاحية جواز السفر أو امتلأت صفحاته قبل انتهاء مدته، فإنه لا يجوز تمديده بل يجب استخراج جواز سفر جديد، مضيفة انه سيتم وقف تمديد جوازات السفر وذلك بناء على تعليمات وزارة الداخلية المصرية.



وتابعت القنصلية، انه نظرا لاشتراط السلطات المعنية بالكويت وفقا لقانون الإقامة انه لا يجوز ان تزيد مدة الاقامة التي تمنح للأجنبي على مدة صلاحية جواز سفره، فعلى الجميع التأكد من سريان صلاحية جوازات السفر قبل البدء في اجراءات تجديد الاقامة بوقت كاف تجنبا للتعرض لغرامات مخالفة قانون الإقامة بالكويت.