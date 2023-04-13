نفى وزير التجارة الداخلية السابق في الحكومة السورية عمرو سالم، اعتقاله عقب إقالته من منصبه إثر التغييرات الوزارية التي أعلن عنها الشهر الماضي. ونقل موقع «سناك سوري» المقرب من الحكومة أنه تواصل مع الوزير السابق، عبر مكالمة «واتساب» مسجلة، نفى فيها اعتقاله، حيث قال: «جميع ما نشر هي أخبار كاذبة واضحة من أسلوبها»، وأضاف: «أنا في منزلي بدمشق ولا توجد أي اتهامات ضدي».



جاء ذلك، ردا على تقارير نقلتها وسائل إعلام محلية أن سالم اعتقل للتحقيق معه في عدة تهم بينها التعامل مع المخابرات الأميركية.



وأشارت إلى أن سالم يتم التحقيق معه لتورطه في قضايا فساد وصفقات مشبوهة، مضيفة أن قوات النظام السوري صادرت من منزله ملايين الدولارات الأميركية وكميات من الذهب.