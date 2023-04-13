

عبدالعزيز جاسم



أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة الروماني إيلي ستان، أن السر وراء الفوز الكبير على القادسية 4-1 أول من أمس ضمن الجولة الثالثة من القسم الثالث والحاسم بدوري زين الممتاز هو اللاعبون من خلال تنظيمهم الجيد هجوميا ودفاعيا واستغلال الكرات الثابتة والهجمات المرتدة خصوصا بعد فتح اللعب من قبل المنافس، لافتا الى انه في الشوط الثاني طالب اللاعبين بنسيان التقدم والتفكير بتسجيل الهدف الثاني، وهذا ما حدث.



وأشار إلى أنه يدخل كل مباراة على حدة دون التفكير في أن الفريق دخل بالمنافسة ام لا، موضحا أن عدم تواجد المدرب المساعد عبدالحميد العسعوسي جاء بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في مواجهة العربي السابقة، نافيا في الوقت ذاته استقالته وانه منسجم مع جميع أعضاء الجهاز الفني وخير دليل النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق حاليا.

من جانبه، قال مدرب فريق القادسية محمد إبراهيم: ان المنافس استحق الفوز من خلال الأداء في الشوط الثاني رغم أننا قدمنا شوطا أول مميزا وكنا قريبين من التقدم، والوقت الحالي ليس «كلام وهذره» بل وقت العمل، ففي السابق كنت أشاهد الفريق من الخارج وحاليا «إيدي بالنار» ولم نكن موجودين بالشوط الثاني.

وأضاف انه في المرحلة المقبلة سيشرك لاعبين شبابا بعد متابعتهم في المباريات السابقة بدوري تحت 21 عاما بالإضافة إلى المتواجدين، مشيرا إلى أن على اللاعبين الحاليين تحمل المسؤولية لأنهم محظوظون بتواجد جهاز إداري يضم لاعبين من الجيل الذهبي كحسين فاضل وعلي النمش لذلك عليهم الشعور بالمسؤولية.



وتابع: آسف للخسارة. لقد ابتعادنا عن المنافسة على لقب الدوري، لكن يجب أن نعمل لنصف نهائي كأس الأمير والموسم المقبل من الآن، مبينا انه معتاد على الضغوط سواء مع القادسية أو الأزرق.