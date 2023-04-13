

يحيى حميدان



اعتبر مدرب فريق الكرة بنادي الكويت البحريني علي عاشور، أن الاستعجال أمام العربي وظروف اللقاء كلفته خسارة نقطة التعادل.



وقال عاشور في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «أقول هاردلك لنا التعادل ومبروك للعربي الفوز.. بدأنا المباراة بشكل ممتاز منذ الدقيقة الأولى حتى الدقيقة 40 ومن هفوة بسيطة عبر رمية تماس لصالح العربي سجل من خلالها الهدف الأول»، مضيفا: «استقبلنا هدفا وبعدها بدقائق لعبنا منقوصين عقب طرد البحريني محمد مرهون وهو ما أجبرنا على اللعب بطريقة (4-4-1)، وفي الشوط الثاني رميت بكل أوراقي وحولت الطريقة إلى (4-3-2) وتمكنا من تحقيق التعادل 2-2».



وزاد عاشور: «عقب قلب النتيجة من التأخر بهدفين إلى التعادل 2-2، طمع لاعبونا أكثر في الفوز واستعجلنا بعد ذلك كثيرا وهذا الأمر من المفترض ألا يحصل اذ استغله العربي وسجل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من اللقاء».



إلى ذلك، وجه عضو إدارة نادي الكويت، نائب رئيس جهاز الكرة عادل عقلة انتقادات لاذعة للحكم البرتغالي آرتور دياس، معتبرا إياه السبب الرئيسي في هزيمة «الأبيض» لعدم صحة رمية التماس التي جاء منها هدف «الأخضر» الأول وكذلك طرد البحريني محمد مرهون. وطالب عقلة لجنة الحكام في اتحاد الكرة بالاستقالة بسبب اختيارهم لنوعية حكام أجانب دون المستوى «حسب تصريحه» لإدارة مباريات الفريق في الدوري الممتاز.



وأكد عقلة تقديم نادي الكويت لكتاب احتجاج رسمي على طاقم حكام المباراة.