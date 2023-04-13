

عبدالعزيز جاسم



علمت «الأنباء» من مصادر خاصة، أن المدرب الأردني جمال محمود لن يتم التجديد له مع الفريق الأول لكرة القدم، حيث سيتم الاكتفاء بالفترة التي سيقضيها مع الفريق حتى نهاية الموسم، على أن يكون البديل مدربا وطنيا والأقرب هو ظاهر العدواني الذي لديه خبرة كبيرة في النادي وسبق أن عمل مدربا لـ«العنابي»، علما أنه يتواجد حاليا على رأس الأجهزة الفنية للمراحل السنية في النادي، وبالتالي سيقوم بتصعيد عدد من اللاعبين الشبان الموسم المقبل حال تسلمه المهمة بشكل رسمي.



وعلمت «الأنباء» أيضا أن إدارة النادي لن تقوم بتجديد التعاقد مع المحترفين الأربعة الأردنيين: أنس العوضات وأحمد سمير والبرازيلي غوستافو ألميدا والسوري عمرو ميداني، فيما سيتم الإبقاء فقط على المدافع العاجي أدو روبن.